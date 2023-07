7 bonnes raisons de visiter San Antonio au Texas

Pour découvrir une nouvelle facette du Texas, il n'y a pas de meilleur pari que de visiter San Antonio, grande ville de l’État sise à trois heures de route du Mexique.

Avec ses vestiges du passé, son identité latino colorée, ses influences espagnoles, sa nature préservée et son urbanisme maîtrisé, San Antonio en offre vraiment pour tous les goûts. L’espace d’un moment, on oublie qu’on se trouve au Texas.

À lire aussi : 7 fabuleuses raisons de découvrir Tallahassee

Voici 7 bonnes raisons d’ajouter San Antonio à son itinéraire !

1. L'histoire

San Antonio possède une histoire étroitement liée à la lutte pour l'indépendance du Texas. Lors de votre séjour, vous pourrez explorer le fameux Alamo, un site historique emblématique où s'est déroulée la bataille de l'Alamo en 1836. Sinon, San Antonio abrite quatre autres missions historiques classées au patrimoine mondial de l'UNESCO : Mission Concepción, Mission San José, Mission San Juan et Mission Espada. Vous pouvez explorer ces sites magnifiquement préservés et en apprendre davantage sur l'influence espagnole dans la région. Les férus d’histoire doivent absolument se référer au quartier King William et au centre-ville de San Antonio pour rentabiliser leur passage en ville.

2. La River Walk

Les gens du coin se targuent d’habiter l’une des villes les plus romantiques des États-Unis, et c’est autour de la River Walk qu’on peut en témoigner.

La vie urbaine de San Antonio s’organise autour de cette promenade. En effet, un aménagement fut judicieusement réalisé autour de la rivière San Antonio permettant aux résidents d’atteindre les coins les plus fréquentés du centre-ville.

Des visites sur l’eau sont organisées quotidiennement et permettent aux touristes d’en apprendre plus sur la ville. Vous aurez aussi la possibilité de faire du kayak ou du SUP lors de votre séjour.

On aime se balader le long de son cours en fin de journée alors que les petites lumières s’allument. Il faut compter 1h30 pour parcourir le chemin qui relie le district historique de King William à Pearl Brewery au nord (le repaire des personnes branchées).

3. La gastronomie tex-mex

Bien que le Texas soit réputé pour sa cuisine tex-mex, à San Antonio, le mex prend le dessus sur le tex! Vous devez déguster des plats authentiques tels que les tacos, les enchiladas, les fajitas et bien d'autres spécialités mexicaines. Voici quelques bonnes adresses en ville:

Mi Tierra, pour l'ambiance et la délicieuse cuisine mexicaine.

Carriqui (Pearl), pour l’ambiance branchée et la cuisine toute en fraîcheur.

Down on Greyson, pour les spéciaux au Happy Hour et le menu tex-mex.

Con Huevos Tacos, pour les tacos bon marché.

Panaderia Bakery Café, pour goûter aux pâtisseries mexicaines ou lors du petit-déjeuner et pour les ÉNORMES sandwichs!

4. L’hôtel Emma

Naomi Auger

Devenu un monument à part entière, cet hôtel boutique du quartier Pearl mêle avec brio l’ancien avec le moderne. Autrefois brasserie, l’hôtel Emma est aujourd’hui un complexe hôtelier sans égal.

À noter que le rez-de-chaussée de l’hôtel est ouvert au public, et qu’une visite s’impose. Pensez à faire un détour par le café, le bar ou le restaurant lors de votre passage. Bien que la pièce soit réservée aux clients de l’hôtel, un coup d'œil à la majestueuse bibliothèque est aussi de mise.

5. La nature

Si vous aimez la nature, San Antonio offre de nombreux parcs et espaces verts magnifiques. Le parc d'État de Guadalupe River est idéal pour faire du kayak ou du SUP (planche à pagaie) tandis que le parc Brackenridge offre des sentiers de randonnée, des jardins botaniques et même un zoo. Vous pouvez également vous rendre au parc d'État de Government Canyon pour faire de la randonnée et découvrir de magnifiques paysages naturels.

6. La culture et les festivals

Naomi Auger

San Antonio doit sa bonne réputation à ses festivals et ses célébrations culturelles qui se déroulent tout au long de l'année. La plus célèbre demeure le Fiesta San Antonio, une fête annuelle qui se tient en avril et qui dure dix jours. Cette fête met en valeur la diversité culturelle de la ville à travers des défilés, des concerts, des événements gastronomiques et bien plus encore.

Lors de notre passage en ville, nous avons eu le privilège d’assister au San Antonio Flavor qui se déroule dans la cour du Musée d’Art de San Antonio. Ce festival permet de rencontrer les restaurateurs locaux et de goûter à de nombreuses spécialités locales. L’incontournable des foodies.

7. Le marché historique de Market Square

Naomi Auger

Également connu sous le nom d'El Mercado, le marché historique de Market Square est le plus grand marché mexicain en plein air aux États-Unis. Vous pouvez vous promener dans les allées bordées de boutiques vendant des produits artisanaux, des vêtements, des bijoux et des objets de décoration mexicains. Arrêtez-vous pour déguster une margarita géante, un Michelada (offert dans plusieurs étals) ou pour casser la croûte dans l’un des restaurants du marché.

Naomi Auger

BONUS

Les rodéos

Naomi Auger

Si la culture texane vous manque lors de votre séjour, misez sur une soirée dans un rodéo. À 30 minutes de voiture, Tejas Rodeo Company and Tejas Steakhouse and Saloon est le chef en la matière. On se sent immédiatement projeté dans un Western américain grâce aux nombreux éléments qui font l’imaginaire du Texas. L’entreprise familiale propose une expérience classique le samedi qui débute avec un repas au steakhouse texan puis par un rodéo.

Naomi Auger

INFOS PRATIQUES

Se déplacer

Pour accéder au centre-ville depuis l’aéroport, un service d’autobus est offert à partir de 2,60$ US par personne. Les navettes Go Airport Shuttle rallient également le centre-ville.

L’un des principaux avantages de San Antonio demeure son accessibilité. Les visiteurs peuvent atteindre les principales attractions du centre-ville à pied. https://gowithus.com/.

Si vous avez l’intention d’explorer les alentours de la ville, la voiture demeure une option pratique, mais coûteuse.

Se loger

Les meilleures options d’hébergement se cachent dans le centre-ville et dans le King William District. Pour le coup, on vous recommande une nuit (ou deux) à l’hôtel Emma.

Naomi Auger

Ce voyage a été rendu possible grâce à Visit San Antonio.