BOUCHARD, Henri-Louis Dr



À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le 23 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé Docteur Henri-Louis Bouchard, époux de feu madame Charline Simard. Né à Petite-Rivière-St-François, le 6 novembre 1939, il était le fils de feu dame Alice Côté et feu monsieur Thomas Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 14 juillet 2023, de 19h à 21h etde 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée Bouchard (Jean Bruneau), Marc Bouchard (Isabelle Dauray) et Éric Bouchard (Julianna Bouchard); ses petits-enfants : Antoine Bruneau-Bouchard (Marie-Pier Chalupczak), William Bruneau-Bouchard, Rosalie Bouchard, Béatrice Bouchard, Marie-Sophie Bouchard, Thomas-Lachlan Bouchard, Henri-Louis Bouchard, Edward Bouchard, Reece Bouchard et leurs conjoint(e)s; son frère et ses sœurs : Gilbert (Colombe Tremblay), Armandine (feu Donatien Lavoie), Dolorès (Jules Tremblay), Gaétane (Jeannot Bouchard) ; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Simard : feu Ghislain, Dina (feu Pierre Roy), Raymond (Solange Guérin), feu Donald (Monique Ouellet), Jean-Yves (Ginette Bluteau), Micheline (Pierre Dalpé) ; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. En plus de son épouse et ses parents, il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Juliette, Charles, Noël (Jeannette Tremblay), Cyprien, Joseph-Thomas, Marguerite (Joseph Dallaire remarié à Réjeanne Audet), Gérard-Raymond, Louis-Philippe (feu Doris Laporte), Micheline (Mathurin Gagnon). La famille désire remercier tout le personnel soignant et autres intervenants de la Maison Michel-Sarrazin, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801 Grande-Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1 tél : (418) 687-6084 ou par un don à l'OQPAC (Organisation Québécoise des Personnes Atteintes du Cancer), 1575 3e Avenue, Québec (Qc) G1L 3Y4, tél. : (418) 529-1425 ou F.L.A.M. (l'Association des grands brûlés), 2646 avenue Maufils, Québec (Québec) G1J 4K9 Tél. : 418-527-7004.