VEILLEUX, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juin 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur René Veilleux, époux de madame Christiane Rodrigue. Il était le fils de feu Émile Veilleux et de feu Cécile Grondin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Christiane, il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Mark Scott) et Eric (Marie-Anne Gosselin); ses petits-enfants: Megane, Daphnée et Maxime Veilleux; ses frères et sœurs : feu Suzanne, Jean-Noël (Lisette Veilleux), Patrick (Mariette Poulin), Lorraine (Miville Veilleux), André, feu Philippe, feu Jocelyne, Louisette, Reginald (Adrienne Busque), Marius (Denise Poulin) et feu Huguette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rodrigue : Raymond (feu Isabelle Lapointe, Françoise Cloutier), Denis (Louisette Bisson), Louisette (feu Charles Veilleux), Jocelyne (Raymond Gagné), feu Martin, Paulette (feu Even Drouin, feu Yvon Sylvain), Réjeanne (Valérien Poulin) et Richard (Jeanne D'Arc Poulin). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement madame Patry " une vraie petite perle ", madame Nicole Bélanger pour ses bons soins et madame Ginette Langlois pour son support. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.