À VOIR: Elly De La Cruz vole le deuxième but, le troisième, et le marbre!

Le jeune arrêt-court dominicain des Reds, Elly De La Cruz, se révèle de plus en plus comme un joueur capable de changer un match à lui seul.

L’athlète de 21 ans s’est littéralement donné en spectacle, samedi contre les Brewers, d’abord en donnant les devants 6-5 aux Reds en septième manche grâce à un simple. Une fois au premier coussin, De La Cruz n’a pas hésité à voler le deuxième but. Constatant une certaine nonchalance des Brewers à l’avant-champ, le Dominicain a de nouveau mis les gaz pour voler le troisième but... et le marbre!

C’est un exploit assez rare qui témoigne de l’impétuosité et du talent certain du jeune homme qui impressionne depuis ses débuts dans les Ligues majeures il y a quelques semaines.

Voyez la séquence en vidéo principale.