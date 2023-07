LEPAGE, Camille



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Camille Lepage, survenu à Québec le 19 juin 2023. Il était l'époux de feu Marguerite Lemay, le fils de feu Juliette Brousseau et de feu Albert Lepage.Il laisse dans le deuil ses enfants : Doris (Laval Tremblay), Johanne (Gilles Julien), Daniel, Michel, Denis (Claire Chastenay), Claude, José, Marco (Annick Brisson), Martin et Christian (Evelyne Rousseau); ses petits-fils : Mathieu, Alexandre, Ethan, Gabriel et Félix; son frère Jean-Guy (Suzanne Dupont) et ses sœurs : Micheline (André Allison) et Diane (feu René Girard); ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre sa sœur Denise (Lucien Belley) et son frère Claude (Monique Wiseman). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe des soins palliatifs de l'IUCPQ et au personnel et médecins du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.