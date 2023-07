Activité familiale: les pompiers de Montréal organisent une fête au parc Angrignon ce weekend

Parcours miniature, jeux gonflables, maquillage, exposition de camions antiques: les pompiers de Montréal accueilleront petits et grands pour leur rendez-vous familial annuel au parc Angrignon aujourd’hui et dimanche.

Plus de 250 pompiers du Québec, de l’Ontario et des Maritimes sont attendus les 8 et 9 juillet, entre 10h et 16h, au parc Angrignon à Montréal dans le cadre du grand Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal.

Les familles sont invités à venir faire la fête au parc où «une foule d’activités ludiques» gratuites ont été organisées, incluant un parcours miniature de pompiers pour les tout-petits, des jeux gonflables, des postes de maquillage, une exposition de camions de pompiers antiques, mais aussi des démonstrations de sauvetage de désincarcération, peut-on lire dans un communiqué samedi.

Au programme, des pompiers s’affronteront également «en matière d’endurance et de sauvetage» lors de courses individuelles et à relais des célèbres compétitions canadiennes FireFit Championships, a précisé le responsable du comité organisateur par écrit.