Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Soif de musique

Ce week-end, direction Cowansville pour vivre les deux derniers jours du festival Soif de musique. On profite des paysages et de la belle nature de la région de Brome-Missisquoi, tout en faisant le plein de musique. Au programme ce samedi : Simple Plan, Les Vulgaires Machins, Lydia Képinski et Les Shirley. Le spectacle de clôture du dimanche est assuré par Michel Pagliaro et Roxane Bruneau.

► Quand : Aujourd’hui et demain à Cowansville

► Plus d’info : www.soifdemusique.com

— Sarah-Émilie Nault

Des concerts au Jardin botanique

Si vous avez l’intention de visiter le Jardin botanique de Montréal cet été, sachez que l’endroit ramène son concept de concerts très apprécié des visiteurs. La série de spectacles se déroule tous les dimanches, à 14 h, du 9 juillet au 13 août. Avec seulement un billet d’entrée, les gens pourront ainsi voir en plein air Louis-Jean Cormier (9 juillet), Milk & Bone (16 juillet), Ouri (23 juillet) et plusieurs autres.

► Où : Jardin botanique, tous les dimanches à 14 h

—Raphaël Gendron-Martin

Québécoise errante au FEQ

Allison Russell n’a pas encore la notoriété qu’elle mérite au Québec, ce qui explique pourquoi elle jouera sur la scène gratuite du Festival d’été de Québec, lundi soir. Conseil d’ami, passer à côté serait une erreur, surtout si vous êtes un amateur de musique americana/folk/gospel. Cette native de Montréal, finaliste aux prix Grammy, brillante artiste et activiste, est devenue un incontournable de la scène musicale de Nashville. Un nouvel album s’en vient en septembre.

► Où : À la place de l’Assemblée-Nationale, le 10 juillet, à 21 h

—Cédric Bélanger

Lili St-Cyr – Le spectacle musical

Envie de prendre la route ce week-end ? Alors, mettez le cap vers Kingsey Falls pour y découvrir Lili St-Cyr – Le spectacle musical, nouvelle production originale dédiée à la reine du burlesque. Les créateurs du spectacle – Mélissa Cardona aux textes et Kevin Houle à la musique – nous transportent dans un Montréal brumeux des années 1940 pour retracer l’ascension fulgurante de Lili St-Cyr alors qu’elle faisait courir les foules vers le Théâtre Gayety ou encore au cabaret El Morocco.

► Où : Au Théâtre des Grands Chênes à Kingsey Falls

—Bruno Lapointe