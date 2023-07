Approches productives pour la truite mouchetée

Je vous propose aujourd’hui de vous expliquer le plus de techniques possible pour vous aider à déjouer l’espèce la plus populaire de la Belle Province : l’omble de fontaine.

En ce dernier week-end de la Semaine nationale de la pêche et à la veille des vacances de la construction, je souhaite donner un coup de pouce aux néophytes et à ceux qui espèrent améliorer leurs résultats. Ce ne sont pas toujours les montages les plus compliqués qui fonctionnent le mieux. Rappelez-vous que, plus souvent qu’autrement, la simplicité a aussi sa place pour berner les poissons visés. Voici donc quelques recettes productives, ainsi que certains dérivés :

LA BASE

Avec un seul petit hameçon, noué directement sans attache métallique, on empale un vers par le nez (grosse partie frontale) et on le laisse nager sans résistance. Puis, on ouvre l’anse de panier du moulinet pour n’occasionner aucune tension. Libre de mouvement, ce petit être rampant frétillera dans tous les sens. Quand vous verrez du fil sortir rapidement ou des saccades sur ce dernier, fermez l’anse, soulevez légèrement la canne pour percevoir la présence ou non d’une truite et, si c’est le cas, ferrez doucement dans un mouvement progressif de balayage.

À LA FLOTTE

Similaire en tout point à la technique précédente, il suffit d’ajouter une boule rouge et blanche ou une flotte profilée Thill qui oppose moins de résistance. On ajuste la hauteur de la flotte en fonction de la profondeur ou des herbes, pour que l’esche puisse remuer entre deux eaux, à proximité du plancher marin ou de la présence des opposants.

FROTTE AU FOND

Cette approche consiste à traîner un plomb, à la dérive lente ou au lancer, sur le fond. Pour ce faire, on laisse nager un lombric empalé par le nez avec un petit hameçon à une distance variant de 30 à 90 cm en arrière. Le lest peut être un plomb rond fendu, souvent appelé split shot, un plomb sabot, un plomb œuf, un plomb quille, etc. Aussi, il peut y avoir un plomb coulissant équipé d’un frein sous forme de bobber stopper ou tout simplement un émerillon double. Pour éviter que le ver frotte au fond continuellement, on peut ajouter une pastille ou une tête flottante. Certains injecteront de l’air dans le lombric pour le faire flotter sans artifice. On donne plusieurs noms à cette approche, allant du split shooting à la technique du ver de nuit.

AVEC HARNAIS

Il est possible de se servir d’un harnais à ver comme ceux qu’on utilise pour le doré avec une petite cuillère tournante et des billes. La fameuse Bob-It, comme celle fabriquée artisanalement dans les Hautes-Laurentides qu’on nomme Le petit Pauzé, que vous pouvez commander en composant le 819 660-1163, fonctionne tout aussi bien. On peut les présenter tels quels, au lancer, à la traîne ou à la dérive avec un plomb fendu, un plomb sabot ou un marcheur de fond. Les éclats et les mouvements rotatifs de la cuillère attirent l’attention des ombles.

À LA LIGNE MORTE

La technique la plus élémentaire consiste à pêcher avec un plomb au fond et un hameçon attaché de 30 à 45 cm au-dessus où on empale un ver en motton ou de part en part. On lance le tout, on le laisse au fond et on attend de manière stationnaire. Avec le temps, on a vu apparaître un dérivé beaucoup plus productif qui s’appelle le drop shot utilisé avec un lest en tungstène et un hameçon fin conçu à cet égard. On pique le vers par le nez et on peut l’utiliser au lancer ou à la dérive lente, puis on ajoute un peu de stimuli en appliquant de légères saccades sans oublier de ferrer progressivement pour ne pas perdre son appât coup sur coup.

LEURRE MÉTALLIQUE

Quand un omble de fontaine voit une offrande métallique déambuler dans son champ d’attaque, elle est intriguée par les reflets et les vibrations occasionnés. La plupart du temps, on utilisera un émerillon en avant de celle-ci pour absorber ses rotations et un autre derrière pour contrer les tournoiements d’un ver de terre appâté à l’extrémité d’un bas de ligne. Ce dernier sera d’une longueur de 20 à 30 cm en début de saison quand on pêche près des rives et de 30 à 90 cm plus tard en été. On varie la grosseur des cuillères et la vitesse de récupération en fonction des réactions des poissons. Si la truite est assez corpulente, disons 800 g et plus, elle risque de s’intéresser et d’attaquer directement l’offrande métallique. On optera alors pour des modèles tournants, oscillants ou erratiques de petite à moyenne taille, dotés d’un trépied ou d’un hameçon simple.

RÉVÉLATION

Les premiers leurres souples sont apparus dans les boutiques au début des années 50. Depuis ce temps, les manufacturiers ont mis en marché des dizaines de milliers de modèles, principalement voués à l’achigan et au doré. À la fin des années 90, on a développé, pour les poissons destinés à la friture, des versions miniatures sous forme de mini-tubes, de micro-écrevisses, de micro-nymphes et de petits jigs souples. Toutefois, lorsqu’on les monte sur une tête plombée de 1/16, 1/24 ou 1/32 d’once au bout d’un fil de 4 ou 6 livres/test, on obtient une combinaison vraiment performante pour les mouchetées. Avec un ensemble ultraléger, on les lance au loin et on les récupère lentement avec de subtiles saccades. Quand vous voyez des ronds de gobage en surface, la truite vous dévoile sa position. Empressez-vous de catapulter le tout à cet endroit précis.

DEVON

Dès que l’omble atteint une taille respectable, elle s’intéressera aux poissons-fourrages. Les poissons-nageurs de petit format seront alors prometteurs. On les noue avec un fil fin et invisible, sans artifice. On peut les lancer ou les troller.

En commençant ce texte, je me doutais bien que je n’aurais pas assez d’espace, même pas dans un livre complet, pour vous parler des présentations de surface comme les souris, les sauterelles et les grenouilles, ni des nombreuses combinaisons d’offrandes, ni des leurres de profondeur comme les Bananes, ni de l’univers des mouches et streamer, dont les renommés Wooly Bugger, les hybrides de toutes sortes, et autres.

N.-B. : Tout au long du texte, je parle principalement du ver, sachez que vous pourriez toutefois les remplacer, dans plusieurs cas, par une sangsue ou un insecte quelconque.

