Arrondissement de Ville-Marie: une collision fait deux blessées

Une collision entre trois véhicules a fait deux blessées samedi soir, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 19h25, près de l’intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du boulevard Saint-Laurent, a rapporté la porte-parole du SPVM Gabriella Youakim.

Trois véhicules ont été impliqués, dont un en stationnement, inoccupé.

Dans un deuxième véhicule, une femme de 22 ans et une femme de 25 ans. Dans le troisième véhicule, un homme et une femme de 35 ans.

La femme de 22 ans et la femme de 35 ans ont été transportées en centre hospitalier, mais leur état demeure inconnu pour le moment.

Une scène a été érigée et des enquêteurs en collision se rendront sur place pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident.