FRENETTE, Madeleine Julien



À l'hôpital Saint-François D'Assise, Québec, le 2 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Madeleine Julien, épouse de feu monsieur Jean-Luc Frenette, fille de feu monsieur Rosario Julien et de feu madame Lucienne Langlois. Elle demeurait à Québec, native de Portneuf-Station.et de là, au cimetière Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Portneuf. Madame Julien laisse dans le deuil ses enfants : Luce (Jean Talon), Linda (André Lamy), Pierre (Amélie Lecomte), feu Marie ; ses petits-enfants : Hugo-Pierre et feu Roxanne Talon, Charles-Philippe (Michelle Kaczur) et Gabrielle Lamy, Jeanne et Antoine Frenette. Elle était la soeur et la belle-soeur de Colette (feu Alphonse Gauthier), feu Louisette; feu Louise Frenette (feu Apollinaire Marcotte), feu Jacques (feu Yolande Germain, feu Hélène Marcotte), feu Jules (feu Jacqueline Morissette), feu Pierrette (feu Maurice Duval), feu Jean-Marc (Agathe Boivin), Micheline (Ernest Girard), feu Germaine (feu Jean-Guy Cloutier), Germain, Michel (Normande Fiset), feu Marcel (Monique Dussault), Thérèse (feu Clément Plamondon, feu Jean-Guy Morissette), Charlotte (Yvon Bédard), feu Jean-Charles (feu Annette Julien), feu Paul-Philippe (feu Gaby Delage), feu Gemma et feu Guy (feu Marcelle Lemay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François D'Assise pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la maison Maison Lémerveil Suzanne Vachon, 733 Rue du Rhône, Québec, QC G1H 7C1. https://mlsv.ca/dons/don-en-memoire/