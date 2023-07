ROBITAILLE, Marie-Josée



À son domicile, entourée de ses filles, le 1er juillet 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Marie-Josée Robitaille, conjointe de feu monsieur Pierre Savard ; fille de feu monsieur Lucien Robitaille et de feu Fernande Trépanier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 19 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses filles : Sophie (Pascal), Christine (Marc), Martine (Robin), Émilie (Steven); ses petits-enfants : Laurie (Nico), Roxanne, Ève, Émeric, Kim, Justin, Derek (Kelly) Sandrine (Christopher) Evan, Olivia et Sarah; son frère Marc Paradis; ses beaux-parents : Jean-Guy Savard et Jeanne-D'Arc Martel. Elle était la sœur de feu France (Gilles Veilleux). Un merci spécial à sa cousine Lucie, sa belle-sœur Manon et son amie Gaétane qui ont été présentes jusqu'à la fin. Elle laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le CLSC de la Jacques-Cartier pour leur aide, leur écoute, leur humanisme ainsi que les bons soins prodigués qui ont permis à notre Maman d'être chez elle jusqu'à la fin.