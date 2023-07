Biden et Trump appuient le même odieux personnage

Joe Biden a l'intention de nommer Elliott Abrams, un ancien responsable du dossier iranien de l’administration Trump à la Commission consultative bipartite américaine sur la diplomatie publique. Faut le faire !

La longue et affligeante carrière en politique étrangère de cet individu est souillée par un plaidoyer de culpabilité en 1991 pour avoir menti au Congrès sur l'affaire Iran-Contra. Ça lui a valu des condamnations à deux ans de probation et à 100 heures de travaux communautaires. Ne vous en faites pas pour lui : ses crimes ont été graciés par Bush père alors président et il a par la suite occupé des postes importants dans le domaine de la sécurité nationale sous l'administration de Bush fils.

L'opération Iran-Contra impliquait le financement des rebelles anticommunistes du Nicaragua en utilisant les revenus provenant de la vente secrète d'armes au gouvernement iranien malgré l'interdiction du Congrès. Ronald Reagan l’avait autorisé et il aurait dû être aussi inculpé. Biden, sénateur du Delaware, était alors membre de la commission sénatoriale des relations étrangères.

Éloge d'un massacre

En 1981, une unité militaire salvadorienne créée, entraînée et équipée par l'armée américaine a procédé à des massacres et des viols de près d’un millier de personnes dans le village d'El Mozote et dans d’autres hameaux à proximité. Elliott Abrams, dans son rôle de secrétaire d'État adjoint de Reagan aux droits de l'homme et aux affaires humanitaires, a minimisé dans un témoignage devant Sénat ce qui est considéré comme le plus grand massacre de l'histoire récente de l'Amérique latine.

Il a même récidivé en faisant l'éloge de l'unité responsable des massacres lors d'une audience de la commission des affaires étrangères de la Chambre en 2019 alors que la représentante démocrate Ilhan Omar remettait en cause sa crédibilité lorsque Trump l’a nommé responsable du dossier iranien.

La plupart des administrations, démocratiques et républicaines, font des compromis sur la question des droits de la personne. C'est une coutume bipartite du gouvernement américain de se ranger du côté de régimes repoussants au nom de la stabilité et de considérations géopolitiques et financières. Et pas seulement à Washington.

Quand même vous me direz, Biden a retiré les troupes américaines d'Afghanistan. C’était perdu. Que pouvait-il faire d’autre ? D’ailleurs il a voté pour l'invasion de l'Irak. Sa politique étrangère « réaliste » aligne les États-Unis sur des autocraties comme l'Arabie saoudite et l'Égypte et le gouvernement de droite de plus en plus autoritaire d'Israël. Bon, c’est vrai, il leur donne quelques fois des tapes sur les doigts.

Abrams, Biden des membres de l’«Establishment»

Le bilan accablant d'Abrams ne dérange pas Joe Biden plus qu’il a dérangé Donald Trump. Il aurait même été en lice pour devenir son secrétaire d'État adjoint. Biden, qui a passé plus de trois décennies au sein de la commission sénatoriale des relations étrangères, se considère comme un expert en la matière.

Abrams, comme Biden, est membre de l'Establishment de politique étrangère. Il est actuellement chercheur principal au Council on Foreign Relations de Washington. Honte à eux.

Et il y aurait aussi des considérations électoralistes qui pousseraient Biden à lui donner un coup de pouce. « C'est définitivement un moyen de tendre la main aux néoconservateurs, et de leur jeter un os », déclare l'historien et journaliste Eric Alterman qui estime que « c'est un geste risqué de la part de Biden.»