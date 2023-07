Biographie: Coco Chanel, une femme pas comme les autres

Grande créatrice de mode, femme d’une classe à part, Coco Chanel est aussi une personnalité controversée. Celle qui a passé son enfance dans la pauvreté d’un orphelinat a su repousser toutes les règles en construisant un empire à partir de rien.

Femme synonyme d’élégance ultime et de bon goût, appréciée par certains, mais aussi méprisée par plusieurs, la grande dame au caractère inflexible, qualifiée de colérique et d’entêtée, s’est vouée corps et âme à son travail, tentant de noyer sa solitude tout en ne laissant jamais paraître qu’elle était malheureuse.

Photo fournie par les éditions Collection Saint-Germain-Des-Prés

On la qualifie de femme libre prête à défier tous les obstacles qui se présentent sur son passage. De Gabrielle Chanel à Mademoiselle Coco, certes, Coco Chanel n’a rien qui rime avec les femmes de son époque derrière le four de leur cuisine. Déterminée, voire excessive, elle est dotée d’une ambition rarissime et s’impose une quête incessante pour atteindre ses objectifs, une quête basée sur la rigueur au travail et sa détermination à être associée à la perfection, tant par son style que sa créativité. Un très grand pari parfaitement réussi ! L’icône de la mode a même traversé les générations et demeure indémodable.

Les origines

Originaire de Saumur en France, Gabrielle Chasnel (son nom d’enfance) est née en 1883, d’un couple pas encore marié. Sa mère, Jeanne Devolle, est couturière, mais a une santé fragile et décède alors que Gabrielle n’a que 12 ans. Son père, Albert Chasnel, qui est camelot, décide de la placer dans un orphelinat. Coco dira qu’elle a eu une enfance malheureuse sous le signe de la solitude et souffre d’avoir été abandonnée. C’est néanmoins à l’orphelinat qu’elle aurait appris à coudre. Selon certaines sources, elle aurait aussi été placée chez une tante éloignée pour servir de bonne à tout faire.

Chanel affirmera plus tard : « C’est la solitude qui a trempé mon caractère ».

Au début de la vingtaine, Gabrielle Chanel veut faire mieux que ses sœurs, cousines, et ce que le sort lui a réservé ; alors elle fréquente des cafés de luxe tout en suivant des cours de couture. Elle espère faire partie de la haute socitété en s’habillant avec style et en offrant quelques spectacles de chant improvisés devant des officiers. C’est là que l’on commence à l’appeler Coco, prénom qu’elle accepte, même si il a été associé à une chanteuse ratée.

Malgré les mauvaises langues, Gabrielle est déterminée à bâtir un empire, pour se prouver à elle-même qu’elle en est capable et pour contredire ceux qui disaient qu’elle ne valait rien.

Coco Chanel n’a pas plus été heureuse en amour, et sa vie sentimentale a été marquée par la solitude. Un de ses amants, Boy Capel, un britannique, se tue dans un accident de voiture à son retour de la guerre. Il a été important pour Coco. Il a été l’un des seuls qui a cru en son talent. C’est lui qui lui a prêté de l’argent pour l’aider à ouvrir ses premières boutiques. Même s’il a préféré se marier avec une aristocrate anglaise, Coco l’a aimé jusqu’à sa mort, même si elle s’est sentie humiliée et trahie en demeurant seulement l’amante. Elle lui a remboursé sa dette, refusant de demeurer une femme entretenue par un homme. Chanel admettra que la perte de Boy est l’une des plus grandes épreuves de sa vie.

Femme avant-gardiste

D’une certaine façon, Coco Chanel a voulu libérer les femmes par les tenues vestimentaires. Finis les corsets. On lui doit le pantalon jusqu’alors réservé aux hommes, la jupe au genou qui auparavant traînait par terre, et les tailleurs que seulement la gent masculine portait. On se souvient du tailleur Chanel rose que Jackie Kennedy portait lors de l’assassinat de son mari, John F. Kennedy en 1963. Gabrielle Chanel a su agencer le masculin au féminin pour briser les genres sans toutefois faire disparaître sa touche féminine. Contrairement à ses concurrents, des hommes, on pense notamment à Christian Dior, Chanel est une femme qui crée pour des femmes des vêtements qu’elle porte elle-même.

Outre la haute couture, Chanel a aussi réussi avec ses parfums. Il suffit de penser au N°5, parfum mythique, qui demeure aujourd’hui l’un des plus vendus au monde. Créé en 1921 par Ernest Beaux, ce parfum, au départ, était réservé à ses amis avant d’être commercialisé.

Espionne pour les nazis

L’auteur, qui a collaboré avec la petite-nièce de Coco Chanel, Gabrielle Palasse-Labrunie, pour son livre, tente de défaire les accusations concernant ses liens avec les nazis durant l’occupation, à la suite de la parution du livre Dans le lit de l’ennemi qui a fait scandale en France. Certaines preuves indiquent que Chanel aurait été recrutée comme agent par les services de renseignement de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Coco entretenait alors une relation amoureuse avec le baron Hans Günther von Dincklage, un espion nazi, diplomate allemand en poste à Paris. L’histoire écorche l’image de l’icône. Elle a été arrêtée pour crimes de guerre et interrogée, puis libérée quelques heures plus tard sans jamais être poursuivie ou condamnée faute de preuve. Seule sa réputation est entachée.

L’icône de la mode au destin incroyable a fait l’objet d’une multitude de biographies et de plusieurs films. Elle est décédée à 87 ans, seule dans sa suite au Ritz à Paris.