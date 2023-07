BITCHfest: Mona de Grenoble va se payer la tête de Mathieu Dufour

Grande amatrice du concept de bien-cuit en humour, communément appelé roast, Mona de Grenoble ramène le spectacle qui avait fait fureur à Zoofest l’an dernier : BITCHfest. Après avoir « grillé » Christine Morency pour la première édition, la drag queen a décidé cette fois-ci de passer Mathieu Dufour à la moulinette. « On châtie ceux qu’on aime », dit-elle.

Mona de Grenoble ne vit que pour les roasts, assure-t-elle. « C’est tout ce que je sais faire, moi, insulter le monde pour de l’argent ! »

L’an dernier, elle avait proposé plusieurs concepts de spectacle à Zoofest. Celui de BITCHfest avait convaincu l’organisation. Comme un bien-cuit habituel, on y retrouve un « invité d’honneur » qui se fait gentiment insulter par différents humoristes. La différence ici est que les humoristes doivent aussi insulter l’animatrice – Mona de Grenoble en l’occurrence –, et les autres invités de la soirée.

« Il faut que tout le monde fesse un peu sur tout le monde », indique Mona. Celle-ci a eu l’idée d’inviter Mathieu Dufour comme invité d’honneur « parce qu’il est capable d’en prendre et il a un univers tellement éclaté ».

Quelle a été sa réaction quand Mona l’a appelé ? « Il était complètement excité, répond-elle. C’est comme un “cadeau”. Il y a des gens qui vont te rendre hommage... avec beaucoup de dommage ! Lui n’a pas grand-chose à faire, à part de recevoir. Mais c’est sûr qu’à la fin du spectacle, on lui donne son temps pour pouvoir se venger et répondre à tout le monde. »

Soirée entre chums

Sur scène, les principaux roasters (ceux qui viendront rire de Math Duff) seront Marylène Gendron, Mégan Brouillard et Jean-Michel Martel. Deux personnages mythiques de Mathieu Dufour, Ruby la colombe et le vieux bébé laid, seront aussi représentés sur scène.

Aux États-Unis, le concept des bien-cuits existe depuis fort longtemps, alors qu’au Québec, on a adopté ces spectacles sur le tard. Qu’est-ce qui fait que les roasts sont si appréciés aujourd’hui ?

« Ce sont tellement des zones où on ne se permet habituellement pas d’aller, répond Mona. Les gens ont aussi l’impression d’accéder à une soirée entre chums où on rit des autres. Au Québec, ça fonctionnait peut-être moins avant parce que les gens aiment les gentils. Mais une fois que tu acceptes la convention, on rit et ça donne lieu à de très bons spectacles. »

Le 19 août, Mona de Grenoble participera aussi à un spectacle à ComédiHa ! Fest-Québec, avec Le très grand petit party de Mona de Grenoble. « C’est comme un mini-gala que j’anime », dit-elle.

Spectacle de tournée

Elle continuera aussi de donner quelques représentations du spectacle de 60 minutes, Mes premières chaleurs, qu’elle avait présenté à Zoofest l’an dernier. Cet automne, Mona travaillera sur son premier spectacle officiel de tournée, de style stand-up, dont le rodage débutera en janvier.

C’est Vincent Léonard (Les Denis Drolet) qui fera sa mise en scène. « Je suis très honorée qu’il ait accepté. Il est habitué aux trucs un peu plus champ gauche avec les Denis. Il est capable de ficeler ça pour que ça donne de quoi d’amusant. »

Visiblement, la drag queen est très occupée depuis sa victoire à l’émission Big Brother Célébrités puisqu’elle fera aussi son entrée dans l’équipe de Véronique et les Fantastiques. On pourra l’entendre dès le mois d’août sur les ondes de Rouge.

« C’était un souhait de ma part [de faire de la radio], mais je me disais que personne ne commençait à en faire là [à Rouge] ! Mais après Big Brother, ils m’ont invité pour parler de ça et j’y suis retournée quelques fois. Je fais donc partie de cette belle famille. C’est un rêve de petite fille ! »