Comment enlever une tache de cerise ou d'un autre fruit sur un chandail blanc

Faites couler l’eau froide sur l’envers du tissu taché le plus rapidement possible. Une tache ancienne est plus difficile à déloger.

L’eau bouillante est particulièrement efficace pour retirer les taches de fraise, de framboise et de cerise sur le coton. Tendez le tissu taché sur un bol et maintenez le tout en place à l’aide d’une bande élastique pour former un tambour. Versez lentement l’eau bouillante qui s’infiltrera entre les fibres du tissu et fera disparaître la coloration de la tache. Le savon à vaisselle ou le sel de citron feront disparaître les taches de poire, de pomme et de melon. Frottez la tache de l’extérieur vers l’intérieur pour ne pas agrandir la coloration. Le vinaigre et le jus de citron délogent les taches brunâtres de banane sur les vêtements de bébé. Aspergez abondamment avant de laver les vêtements avec la lessive habituelle. La glycérine est efficace contre les taches d’orange, de pêche et de bleuet. Imbibez la tache de glycérine, laissez agir une vingtaine de minutes avant de laver le vêtement dans une eau tiède savonneuse. Le savon de Marseille ou le savon de pays dont la teneur en gras est élevée donne d’excellents résultats pour la plupart des taches. Il suffit de frotter les taches avec un pain de savon à peine humide. Laissez le produit agir quelques heures avant de laver dans une eau tiède savonneuse. Le peroxyde (10 volumes) est efficace pour enlever les taches sur les vêtements blancs. Versez une petite quantité sur la tache, laissez agir quelques minutes, brossez et rincez. Sur un vêtement coloré, diluez le peroxyde dans 10 parts d’eau tiède afin de ne pas décolorer le tissu. Le lait chaud devient un excellent détachant pour les taches de petits fruits rouges. Imbibez le tissu et laissez agir deux heures avant de laver le vêtement dans une eau tiède savonneuse. Après avoir éliminé les taches de fruits, faites sécher le vêtement au soleil.