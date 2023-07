PRASIL, Serge



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Serge Prasil, survenu à Québec, le 23 juin 2023 à l'âge de 79 ans. Il habitait à Québec.Monsieur Prasil laisse dans le deuil ses filles : Sandrine (Nancy Darcovich) et Pascale (Guy Dionne); ses frères : Christian (Nicole Bazalgette) et Bernard (Marie-Paule Texier) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s très cher(ère)s dont la famille Perron, spécialement Angye et Claude, Alain Catusse et son filleul Paul-Lionel Catusse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418-687-6084. https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=allNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.