DUMONT, Doris



C'est avec tristesse que je vous informe du décès de ma mère Doris Dumont, à Québec, le 28 juin 2023, à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse de feu Michel Descombes, fille de feu Jeannine Gingras Bertrand et de feu Marcel Dumont, sœur de feu Jacques Dumont et de feu Louise Dumont. Elle laisse dans la peine son fils unique, Eric Descombes et l'épouse de celui-ci, Nancy Mill; ses sœurs et son frère : Johanne Dumont (Claude Pageau), Linda Dumont (André Poirier) et Denis Leclerc (Nathalie Robitaille); ses neveux et nièces: sa filleule Vicky Pageau (Emmanuel), Stéphane Plante (Louise), Cindy Plante, Yann Poirier (Marie-Michèle) et Henrik Leclerc; plusieurs petits-neveux, petites-nièces; aussi une famille très près d'elle, Jennifer Mill (Francis) et Jaxon. Elle laisse également dans le deuil toute la famille Descombes. Doris restera dans le souvenir de ses amies, elles ont vécu tellement de bons moments ensemble et elles furent près d'elle jusqu'à la fin. Au nom de ma mère, je remercie tout le personnel médical qui a œuvré auprès d'elle tout au long de sa maladie, particulièrement le Dr Jean-François Larouche, hémato-oncologue de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, il a réussi à lui donner une belle qualité de vie malgré toutes les difficultés. Merci aussi à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Ste-Foy, à la Dre Karine St-Hilaire, à l'infirmière Geneviève Pépin et à leur belle équipe de soutien. Doris a vécu des soins de fin de vie exceptionnels, elle est décédée dans la douceur, entourée de sa famille.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org.