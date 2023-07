Un profit de près de 12,6 millions $ pour le PDG d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Il empoche 12,6 M$

Le PDG d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch, a réalisé un profit de près de 12,6 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions du géant québécois des stations-service et des dépanneurs, la semaine dernière. La valeur du titre de Couche-Tard a plus que doublé au cours des cinq dernières années. M. Hannasch, qui réside aux États-Unis, a eu droit à une rémunération évaluée à plus de 12 millions $, l’an dernier.

La Caisse tape sur les doigts de Lightspeed

Photo Ben Pelosse

La rémunération du PDG de Lightspeed Commerce, Jean Paul Chauvet, a atteint près de 825 000$ en 2022, soit bien moins que celle de 27,6 millions $ qu’on lui avait attribuée l’année précédente. Cette dernière était principalement composée d’octrois d’options. Le plus important actionnaire de Lightspeed, la Caisse de dépôt, a voté contre la politique de rémunération des hauts dirigeants de l’entreprise l’an dernier, disant avoir des «réticences» à l’égard de «l’importante attribution d’options pluriannuelle et le prix d’exercice fixé au moment de l’octroi pour des cycles de performance qui débutent dans le futur».

De jolis gains pour des patrons de Dollarama

Photo tirée de LinkedIn

Trois dirigeants de Dollarama ont encaissé des profits intéressants, le mois dernier, en exerçant des options de la chaîne de magasins à bas prix. En poste depuis à peine deux ans, le chef des finances, Jean-Philippe Towner, a ainsi touché plus de 1,3 million $. Un autre cadre aux finances, Paul Roche, a quant à lui empoché un peu plus de 1 million $ tandis que le chef de la direction informatique, Nicolas Hien, a enregistré un gain de plus de 855 000$. Le titre de Dollarama a récemment atteint un nouveau sommet historique de 90$, ce qui confère une valeur de plus de 25 milliards $ à l’entreprise montréalaise.

La présidente de Reitmans exerce des options

Photo tirée de LinkedIn

Jacqueline Tardif, qui dirige la chaîne de magasins de vêtements Reitmans au sein du groupe du même nom, a réalisé un profit de près de 150 000$ en exerçant des options du détaillant, ces dernières semaines. L’action de Reitmans a explosé de plus de 200% au cours des 52 dernières semaines, stimulée par une amélioration notable des résultats financiers de l’entreprise. Le détaillant s’est placé à l’abri de ses créanciers en 2020, ce qui lui a permis de fermer le tiers de ses magasins et de rembourser ses dettes à rabais.

Des dirigeants de BRP encaissent

Deux vice-présidents de Bombardier Produits récréatifs (BRP) ont exercé des options de l’entreprise de Valcourt à la fin juin. Yannick Desrochers, vice-président à la planification financière, a ainsi obtenu un gain de plus de 110 000$ alors qu’Annie Biron, qui travaille également au service des finances, a empoché près de 100 000$. Le titre de BRP a gagné plus de 25% au cours des 52 dernières semaines.

Un VP de Bombardier réalise un profit

Photo tirée du site web de Bombardier

Paul Sislian, vice-président au service après-vente et à la stratégie chez Bombardier, a encaissé plus de 135 000$ en exerçant des options de l’avionneur québécois, la semaine dernière. L’action de Bombardier s’est appréciée de plus de 200% au cours des 52 dernières semaines. Depuis son creux de la fin octobre 2020, la valeur du titre a été multipliée par neuf. Sur cinq ans, il reste toutefois en recul de plus de 50%. M. Sislian est à l’emploi de Bombardier depuis 2008.