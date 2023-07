Se faire dire de retourner à leurs chaudrons ou être utilisées comme bouche-trous dans les assignations: des arbitres féminines dénoncent les difficultés supplémentaires qu’elles subissent dans ce milieu déjà ardu.

Il n’est pas difficile pour une femme de se lancer dans l’arbitrage, mais parfois progresser et bien développer son potentiel relèvent de l’exploit dans les sports traditionnellement masculins.

Pour certaines, qui ont demandé l’anonymat afin de ne pas subir de représailles, les insultes entendues ne sont rien à côté de l’ignorance dont font preuve certains hommes responsables d’assigner des matchs de hauts calibres.

«Malheureusement, les gars vont toujours passer avant nous, croit l’une d’elles. Beaucoup de gars me disent qu’il y a des arbitres qui n’ont pas leur place sur certains calibres, alors que moi et d’autres filles pourrions le faire. Parfois, des gars seront priorisés même s’ils n’ont pas nécessairement le talent. On est rendu des bouche-trous quand aucun gars n’est disponible.»

Pourtant plusieurs de ses filles œuvrent au sein des circuits collégiaux et universitaires féminins. Mais elles aimeraient vivre des expériences dans des calibres AAA, en plus des meilleures catégories scolaires, dont les matchs sont attribués par les arbitres régionaux.

«Ce qui m’a offusquée, c’est que les seules fois où j’ai fait ce genre de calibres, c’est parce que je devais dépanner à la dernière minute parce que j’habitais en face de l’aréna, parce qu’il y avait une tempête de neige ou parce qu’un arbitre est blessé. Ça baisse mon estime, ça me fait douter de moi-même», confie une officielle au hockey.

«J’ai déjà fait un match universitaire masculin. Ce sont des hommes! Un moment donné, ça s’est tapé sur la gueule, mais je n’ai même pas eu besoin à intervenir physiquement, j’ai juste parlé et ce fut suffisant. Les gars se sont même excusés!» ajoute-t-elle.

Elle songe à abandonner

Une autre arbitre a avancé que des matchs avaient été annulés malgré le fait qu’elle était disponible. Le Journal n’a toutefois pas pu vérifier cette information.

Malheureusement, cette jeune femme est tellement découragée par la situation qu’elle songe à déposer son sifflet.

Chez Hockey Québec, le directeur de la régie et des officiels, Dave Leclerc, admet avoir entendu parler de cette problématique.

«Est-ce que ça se peut qu’un arbitre en chef assigne moins de filles? Oui, ça peut arriver, avoue-t-il. Mais on essaie de bien les encadrer. Il n’y a pas de sexisme à Hockey Québec. Les filles sont priorisées au niveau provincial, mais on peut s’arranger pour les libérer au besoin.»

Les filles, ça cruise et ça pleure

Les propos sexistes ne sont pas rares dans le monde de l’arbitrage, selon ce qu’a démontré un rapport de recherche sur les expériences des jeunes officiels du Québec déposé en avril 2021.

«Elles voient pas ce qui se passe, y’en laissent passer une, parce qu’elles trouvent que le gars y’est cute», a raconté une arbitre à l’équipe de la professeure Sylvie Parent, de l’Université Laval.

Une autre officielle avait observé que des entraîneurs masculins s’exprimaient avec elle différemment qu’avec ses homologues masculins, s’étant fait dire: «je vais arrêter parce que je veux pas te faire pleurer».

Photo d'archives, Martin Chevalier

Moins pire chez les pros

Chez les professionnels, les meilleures ligues masculines au football (NFL), au soccer (MLS) et au basketball (NBA) accueillent des officielles féminines depuis environ huit années.

Du côté des Québécoises, Elizabeth Mantha arbitre des matchs de la Ligue américaine de hockey tandis que Marie-Soleil Beaudoin et Myriam Marcotte travaillent dans la Première ligue canadienne et seront à la Coupe du monde féminine de soccer cet été.

Photo fournie par Marie-Sophie Beaudoin, CONCACAF

Peu importe le calibre, il y aura toujours du chialage, mais Mme Beaudoin soutient qu’aux niveaux international et professionnel, elle n’entend pas d’insultes personnelles, contrairement à un match d’enfants quand les parents sont à proximité.

«Les athlètes professionnels savent qu’il y a une caméra pas loin, renchérit Mme Marcotte. Ils ont aussi une plus grande compréhension de notre rôle. Ils savent qu’on s’entraîne et qu’on travaille fort pour être là.»

Photo fournie par Myriam Marcotte, Canada Soccer, Martin Bazyl