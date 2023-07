Arbitrer avec une cible dans le dos

Insultes, menaces, harcèlement et même agressions physiques. Les adolescents et les adultes qui arbitrent nos jeunes sportifs doivent composer avec un environnement qui ne serait pas toléré ailleurs dans la société. Au point où le milieu vit une crise de pénurie d’officiels.

Quand j’ai commencé à arbitrer au hockey à la mi-trentaine, j’étais loin de réaliser que j’aurais aussi souvent une cible dans le dos.

Dès que l’on saute sur la glace, on devient le bouc émissaire. On doit être parfait, sans faille, toujours à l’affût, même si on a eu une mauvaise journée au bureau ou une chicane familiale.

Les entraîneurs et les joueurs, eux, ont le droit de se tromper, parce que le hockey, comme plusieurs autres disciplines, est un jeu d’erreurs. Mais c’est vrai pour tous les participants. Bien sûr que je n’aime pas rendre la mauvaise décision. Le sentiment de culpabilité peut me hanter longtemps.

«Les gens doivent changer leur comportement. Le sport est en péril. Je n’exagère pas», prévient l’ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey Stéphane Auger.

Face à un lot d’incidents dans plusieurs sports avec des instructeurs, des parents ou des athlètes, plusieurs officiels ont accroché leur sifflet ou ont choisi de faire autre chose pendant la pandémie.

Alarmant

Lorsqu’on m’a demandé de réaliser ce dossier, j’ai répondu que je n’avais généralement pas de problème quand j’arbitrais. Bon, ça arrive qu’il y ait des insatisfaits, mais je ne m’engueule pas souvent. Ce n’est pas dans ma nature.

Toutefois, en discutant avec des collègues et en voyant ce qui circulait sur les réseaux sociaux, j’ai réalisé que la situation n’était pas rose. Qu’elle était même alarmante.

«C’est correct de crier des bêtises à un jeune de 13-14 ans, parce que c’est un arbitre, parce qu’il n’a pas le droit à l’erreur, raconte l’ancien défenseur de la LNH Bruno Gervais, qui ne souhaite pas que ses enfants enfilent un gilet zébré. Mais si je me présente dans une école et que je vois un jeune commettre une faute dans une dictée, j’ai le droit de lui crier après, de l’insulter, de l’intimider, de l’attendre après les classes pour lui dire que je vais lui péter la gueule ? Ça serait correct ?»

Photo Martin Alarie, Le Journal de Montréal

Des histoires d’horreur

Près de chez nous, une étude du Pôle sports de HEC Montréal est en cours afin de mieux outiller les intervenants au hockey et éventuellement de tous les milieux sportifs.

«On entend des histoires d’horreur, des parents qui partent après des arbitres et qui les frappent. Il y a de la violence à n’en plus finir», remarque le directeur du Pôle sports, Eric Brunelle.

«Que ce soit mon histoire, celle d’un joueur de 14 ans qui a été mis en échec par un entraîneur à l’aréna Côte-de-Beaupré, celle des arbitres qui sont attendus après un match, de la dame qui a tapé sur la tête d’un juge de lignes à Trois-Rivières ou les parents qui se battent dans les estrades à Plessisville, ça ne passe pas et il faut des conséquences graves», souhaite William Dallaire, un officiel de 18 ans qui a déjà été frappé avec un poteau par un parent lors d’un match de football.

80% des nouveaux abandonnent

Le nerf de la guerre pour plusieurs fédérations, c’est de garder leurs officiels. Peu d’études ont été réalisées au Canada, mais plusieurs sondages aux États-Unis sont révélateurs. Selon la National Association of Sports Officials, 80% des nouveaux arbitres, toutes disciplines confondues, arrêtent avant d’entamer leur troisième saison.

«Depuis 2-3 ans, il y a une chute vertigineuse du nombre d’arbitres à travers le monde, une diminution de 15 à 40% dans certains sports, ajoute le professeur Brunelle. C’est entre 50 et 90% des arbitres qui ont été victime de violence verbale importante. Pour la violence physique, ça varie selon les sports entre 5 et 20%. C’est énorme.»

Et s’il n’y a pas d’officiels, il n’y a pas de parties. D’ailleurs, des matchs de hockey ont été reportés ou annulés en raison d’un manque de chandails rayés la saison dernière.

Photo Martin Alarie, Le Journal de Montréal

Sentiment d'insécurité

Le travail d’un arbitre est peut-être mal compris. Il ne se résume pas à donner des punitions et faire des mises en jeu. Il y a la gestion de match, d’émotions, la communication et la sécurité.

La maman en moi est empathique et je me fais un devoir de réconforter un gardien de 11 ans qui pleure ou d’avertir un entraîneur qui utilise un langage inapproprié.

Malgré toutes mes bonnes intentions, je ne me suis pas toujours sentie en sécurité. Merci aux portes de secours qui m’évitent de passer à travers les parents mécontents pour quitter l’aréna.

C’est sans compter les propos racistes, misogynes ou homophobes que j’entends. Et non, ça ne fait pas partie de la game, comme ils disent. Ça n’apporte rien de bon. Ce n’est pas constructif.

Les parents demeurent l’aspect le plus difficile à contrôler. Une fois, un papa a été expulsé parce qu’il m’insultait en hurlant que je devais retourner à mes chaudrons. On m’a expliqué qu’il n’était pas comme ça normalement, que l’émotion l’avait envahi parce que l’équipe de son fils de 12 ans perdait pour la première fois de la saison.

À mon âge, je peux gérer ça, mais je n’en aurais pas été capable à 15 ans.