GAGNON, Louisette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de notre mère, madame Louisette Gagnon, survenu à Québec le 28 janvier 2023, à l'âge de 79 ans et 6 mois. Elle était la fille de feu Louise Lamothe et de feu Ludger Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Cathy (Patrick Huot), Dominic (Nancy Lajoie) et Chantal; ses petits-enfants : Marie-Michelle, Jonathan, Cédérick, Alexandre, Tommy, Joany, Catherine, Maxim, Gabrielle et Emilie-Rose; ses arrière-petits-enfants : Aurélie, Mégan, Magalie, Mathis, Maverick, Alice, Félix et Jameson; ses frères et ses sœurs: Yvon (Jocelyne Lapointe), Michel, Marc (Lise Hamel), Jacques (Micheline Réhaume), Ginette (Guy Moreau), Diane, Francine, Pierre, Alain, Richard (Denise Galipeau), Chantale Couture et Éric Thibault; ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son frère et ses sœurs : André (Jacqueline Kirouac), Nicole (feu Jacques Thibault) et Carole (Richard Poulin). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD du Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués ainsi qu'à Pierre, Francine, Richard, Tommy et Amélie qui ont été présent au moment de son décès. Un merci spécial à Valérie Lemieux qui a si bien pris soin de notre mère durant son séjour au CHSLD. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504.https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.