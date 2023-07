LACASSE, Solange



Le 22 juin 2023 est décédée Solange Lacasse, fille de feu Benoît Lacasse et feu Jeanne d'Arc Labonté, épouse de feu Stuart Burgess. Elle demeurait à Lévis et autrefois à St-Vallier, Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants : Andrew Burgess, son épouse Gudbjorg Jakobs, leurs deux enfants : Jeanne d'Arc Sól et Jakob Benoît, et Marie-Anne Burgess et son mari Benjamin Vachet; ses frères et sœurs : feu Diane (feu Guy Boisvert), Gilles (Diane Groleau), Abel (feu Édith Normand), feu Marie-France), Jacqueline (Jean-Denis Tremblay), feu Henri et Christian (Sylvie Gendron); ses neveux, nièces, tantes, cousins, cousines et amis.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Vallier. La famille souhaite remercier tout particulièrement Dre Sebastianelli, Dre Fournier, Dre Goyette-Lyonnais et l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des dons peuvent être faits à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.