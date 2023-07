En mode lecture: un beau roman d’apprentissage

Une histoire poignante qui se déroule au tournant des années 1960 dans une Irlande pas toujours facile à vivre.

Il arrive souvent que le premier roman d’un auteur ou d’une autrice soit traduit en français bien des années plus tard.

De l’Américaine Jeanine Cummins on a ainsi d’abord pu lire son troisième roman, American Dirt – un bestseller qui s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde –, et Une déchirure dans le ciel, un livre aux accents autobiographiques qui revient sur un terrible fait divers survenu en 1991 – à lire sans faute même si c’est un récit extrêmement troublant.

Quant au Garçon du dehors, il a été publié aux États-Unis en 2010 et pour un premier roman, chapeau !

Christopher, le narrateur, a 11 ans, presque 12. Et toute sa vie il l’a passée sur les routes, les maisons-roulottes tirées par des poneys étant encore d’actualité en Irlande à la fin des années 1950.

Sur les traces du passé

Faisant partie de la communauté nomade des travellers, il se déplace ainsi à travers la campagne avec père, grands-parents, oncle, tante et cousins, chacun d’eux étant toujours prêt à donner un petit coup de main en échange de quelques pièces. À la mort de son grand-père adoré, les choses vont cependant changer.

Fini, l’existence en plein air, les feux de camp et les heures passées à porter secours aux juments sur le point de mettre bas. Le clan Hurley va s’établir dans une bourgade et Christopher sera même envoyé à l’école. Mais à cause d’une photo qui n’aurait pas dû tomber entre ses mains, il va se faire un devoir d’en savoir plus sur la mère qu’il n’a jamais connue.

Beau, tendre et touchant jusqu’à la dernière ligne.

Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé

Frédéric Beigbeder écrit bien. Colorée et imagée, sa prose est toujours agréable à lire. En revanche, ce qu’elle raconte n’est pas systématiquement intéressant. Ce livre en témoigne, car en revenant sur certains thèmes qui lui sont chers (la coke et le sexe, par exemple), Beigbeder n’a pas réussi à retenir notre attention très longtemps...

Connemara

Ce roman raconte la rencontre de deux êtres diamétralement opposés. Mariée depuis 15 ans, Hélène a deux enfants, une magnifique maison d’architecte, de l’argent et un travail stimulant. Séparé depuis peu, Christophe n’a ni maison (il vit chez son père) ni carrière (il est vendeur de nourriture pour chiens). Mais aussi différents soient-ils, ils vont s’aimer. Et nous, on a beaucoup aimé leur histoire !

Faire ses emballages bee wrap

Ce coffret contient quatre barres de cire d’abeille, un pinceau et dix coupons de tissu de tailles différentes. Sans oublier le petit livre d’astuces qui explique entre autres comment réaliser ses propres bee-wraps pour limiter l’utilisation de films alimentaires ou de feuilles d’aluminium. C’est facile à faire et rudement pratique !

Méditerranée — Voyage dans les cuisines

Gros, gros coup de cœur pour ce livre de 1300 recettes qui nous invite à découvrir les pays du bassin méditerranéen par le biais des aliments qui y sont appréciés et de leur cuisine. Tapas, loukoums, tartares, moussakas, brandades, feuilles de vigne farcies, tajines, ratatouilles, risottos, nougats... Pour les papilles, c’est un vrai festival de saveurs.

Rouge karma

Avec ce nouveau Grangé, on est catapulté en plein Paris pendant les manifestions de mai 1968. Alors il faut s’accrocher parce que ça brasse sérieusement, surtout aux environs de la Sorbonne. Que ce soit du côté des flics ou des étudiants, on déplore déjà de nombreux blessés et malheureusement, les choses ne vont pas aller en s’améliorant : pendant que tout le monde hurle et se lance des pavés sur la tête, Hervé Jouhandeau, 22 ans, va découvrir le corps de son amie Suzanne suspendu à une poutre par un pied, avec les entrailles à l’air et d’étranges traces de morsures un peu partout.

Sous les pavés, le sang

Le premier réflexe d’Hervé une fois passé le cap de la stupeur ? Contacter son demi-frère, qui est inspecteur à la brigade criminelle de Paris. Ils n’ont jamais été très proches l’un de l’autre, mais pour résoudre cette affaire, ils n’auront pas le choix de se serrer les coudes. Car bientôt d’autres meurtres de jeunes filles vont suivre et afin de mettre un terme à cette hécatombe, ils devront se rendre au pays des maharadjas. Malgré quelques longueurs, une histoire hallucinante qui ne va pas nécessairement nous donner le goût d’aller visiter l’Inde.