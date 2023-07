Israéliens et Palestiniens, emportés par la spirale de la violence

Un jour, avant longtemps, l’opération menée par un millier de soldats israéliens dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, servira de point de référence dans la guerre-qu’on-ne-nomme-pas entre Israéliens et Palestiniens.

Ç’aurait pu n’être qu’une autre intervention des soldats israéliens dans les territoires palestiniens qu’occupe Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967. Sauf que, toute proportion gardée, c’est l’artillerie lourde qu’Israël a déployée à Jénine lundi et mardi derniers.

Des troupes, membres de commandos d’élite, appuyées par des frappes de drones, ont pris d’assaut ce camp du nord de la Cisjordanie avec pour objectifs de démanteler des explosifs, saisir un arsenal d’armes, détruire des cachettes souterraines et récupérer de fortes quantités d’argent, servant, selon les Israéliens, à financer des activités terroristes.

Du même coup toutefois, des édifices résidentiels ont été détruits, 12 Palestiniens ont été tués, une centaine d’autres blessés, pendant que, selon un rapport d’experts de l’ONU, 4000 habitants fuyaient le secteur, terrifiés. Un soldat israélien a aussi perdu la vie.

Une nouvelle génération d’insoumis

Ce qui donne à cette opération-ci une tout autre dimension, c’est qu’elle visait de jeunes Palestiniens, l’immense majorité ayant moins de 30 ans avec un très grand nombre qui sont toujours adolescents.

On le compare, cet assaut de l’armée israélienne, à un raid destructeur et meurtrier mené dans cette même ville de Jénine en 2002, raid qui avait fait plus d’une cinquantaine de morts chez les Palestiniens et une vingtaine de tués parmi les soldats israéliens.

Ceux qui aujourd’hui défient l’armée israélienne étaient de très jeunes enfants à l’époque, voire n’étaient pas encore nés. En d’autres mots, loin d’avoir pris du mieux, la situation, 20 ans plus tard, s’est considérablement dégradée.

Les jeunes révoltés d’aujourd’hui se distinguent par leur vague appartenance à une multitude de groupes extrémistes et par un rejet complet de l’Autorité palestinienne, censée les représenter et les défendre.

Un vide d’espoir

Mahmoud Abbas, le vieux président de l’Autorité palestinienne, refuse de tenir des élections, qu’il perdrait probablement. Son administration, en place depuis 18 ans, est rongée par la corruption et s’est discréditée aux yeux d’une génération entière de Palestiniens qui ont vu les 60 000 membres de ses forces de l’ordre laisser les troupes israéliennes accomplir leur offensive sans résistance.

Parallèlement, en Israël, les gouvernements n’ont fait qu’accentuer leur intransigeance, laissant les colonies de peuplement juives se multiplier sur un territoire qui, selon les Accords d’Oslo au milieu des années 1990, devait accueillir un État palestinien indépendant.

À voir le déploiement militaire qu’Israël a cru nécessaire pour essayer de casser les Palestiniens de Jénine, certains pronostiquent une troisième Intifada, un soulèvement nourri, cette fois, par la rage d’une jeunesse à court d’espoir et l’argent des Iraniens qui rêvent d’étendre davantage encore leur influence dans la région.

Ce qui manque aux jeunes Palestiniens d’aujourd’hui en organisations et structures est compensé amplement par une présence énergique sur les médias sociaux, TikTok notamment. C’est rare, mais sur ce terrain-là, les Israéliens n’ont pas la haute main.

Camps de réfugiés palestiniens

L’armée israélienne a mené sa dernière opération dans le camp de Jénine, en Cisjordanie, où s’entassent 14 000 réfugiés.

Près d'un tiers des réfugiés palestiniens enregistrés, soit plus de 1,5 million de personnes, vivent dans 58 camps de réfugiés reconnus au Proche-Orient:

8 camps dans la Bande de Gaza

9 camps en Syrie

10 camps en Jordanie

12 camps au Liban

19 camps en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est

(Source: Haut-Commissariat aux réfugiés, ONU)