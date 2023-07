Le Domaine international de Rouville: un camping devenu un village-vacances

Sur la rue des Colibris comme sur les autres rues bordées de VR ou de roulottes transformées en chalets, les enfants roulent librement en vélo. De petites familles et des aînés circulent en voiturette de golf.

Avec plus de 1700 emplacements de camping dont la majeure partie sont saisonniers, le site est devenu au fil des décennies un petit village, traversé par 25 kilomètres de rues surplombées d’arbres matures.

Le mot village n’est pas trop fort, le site étant doté de son propre système de traitement d’eau, d’un marché, d’un service de loisirs, de terrains de sport et même d’une salle de spectacles. C’est sans compter son réseau wifi extérieur, l’un des plus étendus au Québec sinon le plus grand.

On profite de l’été

Au cœur du domaine se trouvent deux lacs artificiels, alimentés par un ruisseau du lac Hertel au mont Saint-Hilaire. Bordé d’une plage, le plus grand est fréquenté pour la baignade, la planche à pagaie ou les balades en pédalo.

Photo fournie par Domaine international de Rouville

Sur l’autre lac, on s’amuse sur un parcours flottant. Juste à côté, il y a une belle piscine et des jeux d’eau.

Photo fournie par Domaine international de Rouville

Voyageurs

À l’extrémité ouest du domaine, près du plus grand lac, une section est réservée aux campeurs voyageurs. Là comme ailleurs où habitent les campeurs saisonniers, de grands arbres apportent pas mal d’ombre.

Dire qu’à l’origine, il y a plus de 60 ans, le camping était bien peu boisé, le secteur étant agricole.

Une nouveauté cet été : la location de mini chalets-conteneurs. Tout y est, même l’air climatisé.

Visiteurs

Le domaine est ouvert aux visiteurs pour une journée à la plage ou un tour de planche à pagaie. Il y a de quoi s’amuser aussi au petit aquaparc.

Aux alentours, l’ambiance est tantôt relaxe tantôt festive. Ici et là, on entend des airs de salsa. Même pour une journée, on ressent une agréable atmosphère de vacances.

DOMAINE INTERNATIONAL DE ROUVILLE

Entrée pour une journée : 16,50 $ (13 ans et plus), 12 $ (6 à 12 ans)

16,50 $ (13 ans et plus), 12 $ (6 à 12 ans) Parcours flottant : 20 $

20 $ Emplacements de camping (tentes, roulottes, VR) : à partir de 45 $ par nuit

à partir de 45 $ par nuit Mini-chalets Coolbox : de 189 $ à 269 $ la nuit

de 189 $ à 269 $ la nuit En location : planche à pagaie, kayak, pédalo, vélo électrique, voiturette de golf

planche à pagaie, kayak, pédalo, vélo électrique, voiturette de golf Sports et loisirs : natation, volleyball, disque golf, golf et plus

natation, volleyball, disque golf, golf et plus Spectacles : humour et musique country www.domainederouville.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

L’unique parc de la Gatineau

Le belvédère Champlain, les routes cyclables, les plages avec une bonne qualité de l’eau, les attraits ne manquent pas dans ce territoire tout près de Gatineau-Ottawa. Camping, refuges, auberges et hôtels.

La vallée de Coaticook

Le long pont piétonnier suspendu au-dessus de la gorge et le circuit illuminé Foresta Lumina valent à eux seuls le déplacement. Aussi à souligner : le Parc Découverte Nature. Vaste choix d’hébergement, allant du camping aux gîtes touristiques.

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec: 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.