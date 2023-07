Le Graben de Vienne

Depuis plusieurs années, l’Autriche figure sur ma précieuse « travel bucket list ». Ce pays germanophone d’Europe centrale possède un cachet très attractif, en l’occurrence pour sa capitale. En débarquant de l’avion, je saute à bord du City Airport Train (CAT), qui relie l’aéroport à la ville en moins de 16 minutes. Ma destination, le quartier Innere Stadt où se trouve la vieille ville de Vienne. Plusieurs monuments gigantesques trônent dans le paysage, dont son icône, la cathédrale Saint-Étienne. Elle se caractérise surtout par sa toiture composée de tuiles vernissées aux motifs photogéniques. Non loin de là se situe l’une des rues les plus photographiées de cet endroit, le Graben qui fait office de « grande place ». Très animée, cette rue constitue un endroit par excellence pour le magasinage et la découverte des restaurants réputés de Vienne. Les fins palais, de même que les passionnés d’art et d’histoire seront enchantés. À proximité, parcs fleuris et verdure en abondance offrent des environnements agréables. Quant à moi, ces lieux me séduisent. L’angle choisi pour cette photo met en valeur la colonne de la peste à l’une des extrémités du Graben. Ce mémorial baroque a été érigé après l’épidémie de la grande peste de 1679 et ses dorures se marient à merveille avec la lumière de l’heure dorée.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : 85 mm

Exposition : 1/250 s à F/8

ISO : 100