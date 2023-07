Mettez du melon d’eau dans votre assiette avec ces 3 recettes succulentes!

Croquer dans un melon d’eau vous propulse au cœur des souvenirs de votre enfance. Ne vous en privez pas même si les années ont passé. Il est nutritif et polyvalent, se déclinant en de multiples mets, souvent faciles à préparer, sans jamais perdre son côté festif. Avouez que c’est un fruit qui donne envie de sourire !

Comme il contient plus de 90 % d’eau, qu’il est peu sucré et peu calorique, il est la bonne collation à s’offrir quand il fait chaud. De plus, il contient des vitamines C et A, des antioxydants, de la citrulline – un acide aminé qui diminuerait la fatigue musculaire – et du lycopène aux vertus protectrices contre le cancer de la prostate et les maladies cardiovasculaires. Notez que le lycopène est mieux absorbé par votre organisme s’il est accompagné de lipides. Misez donc sur la classique – mais ô combien délicieuse ! – salade melon, feta et huile d’olive !

Mais ce n’est pas la seule façon simple et rapide d’inviter le melon dans vos repas... du matin jusqu’au soir. Les idées sont multiples. Commencez la journée par en mettre dans vos smoothies. Et, au lieu de perdre quelques tranches de melon, transformez-les en cubes, en boule ou en forme spéciale (avec un emporte-pièce !) et hop au congélo ! Vous les utiliserez comme glaçons dans vos limonades ou cocktails.

Puisqu’il accompagne bien le poulet comme le poisson, transformez-le en accompagnement. Déposez une pointe sur la grille du BBQ quelques instants (des deux côtés) et versez ensuite un filet de miel.

Prenez une large rondelle pour en faire la croûte d’une pizza aux fruits garnie de crème fouettée et de petits fruits.

Une fine tranche déposée sur un croûton tartiné de fromage à la crème remplace la charcuterie et offre un amuse-gueule fraîcheur pour l’apéro.

Et comme ultime collation de fin de soirée chaude, découpez des bâtonnets fins – comme une frite – de melon d’eau sur lesquels vous ajouterez un peu de jus de lime et de la poudre de chili.

Les possibilités n’ont de frontière que votre audace culinaire. Et comme son goût n’est pas prononcé, il se marie avec presque tout !

Finalement, sachez que le melon d’eau est cultivé au Québec et que le meilleur temps pour croquer des fruits d’ici est du début août à la mi-septembre. Certaines fermes permettent même l’autocueillette. Une sortie gourmande à prévoir !

BIEN CHOISIR SON MELON D’EAU

Les melons d’eau font partie des fruits qui ne mûrissent pas après leur cueillette et doivent être cueillis à maturité. Voici 5 indices pour choisir le meilleur !

Tache jaune. Cherchez la tache jaunâtre sur le melon. C’était le point d’appui au sol du fruit alors qu’il reposait dans le champ. Il faut que la tache soit jaune ou orangée, et non blanche, pour qu’il soit bien mûr.

Cherchez la tache jaunâtre sur le melon. C’était le point d’appui au sol du fruit alors qu’il reposait dans le champ. Il faut que la tache soit jaune ou orangée, et non blanche, pour qu’il soit bien mûr. Rayures brunes sur l’écorce. Plus il y en a, plus le melon sera délicieux. S’il y en a peu, votre fruit risque d’être fade.

Plus il y en a, plus le melon sera délicieux. S’il y en a peu, votre fruit risque d’être fade. Tige. Il reste un bout de la tige sur le melon : examinez-la ! Si elle est verte, le fruit n’est pas prêt, si elle est brune, c’est signe qu’il a eu le temps de mûrir.

Il reste un bout de la tige sur le melon : examinez-la ! Si elle est verte, le fruit n’est pas prêt, si elle est brune, c’est signe qu’il a eu le temps de mûrir. Son. Tapotez le melon. S’il fait un son creux, c’est qu’il est mûr et probablement bien juteux. Si le bruit est sec, votre fruit sera plus farineux.

Tapotez le melon. S’il fait un son creux, c’est qu’il est mûr et probablement bien juteux. Si le bruit est sec, votre fruit sera plus farineux. Forme. Les melons allongés sont moins sucrés que ceux qui sont bien ronds.

Gaspacho au melon d’eau et au poivron jaune

Recette tirée de coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Pour une version originale réservée aux adultes, ajouter un trait de pastis dans le gaspacho.

Portions : 16

Préparation : 20 min

Réfrigération : 1 h

INGRÉDIENTS

1 lb de melon d’eau sans pépins, coupé en cubes

5 poivrons jaunes, épépinés et coupés en cubes

1/2 concombre anglais pelé, épépiné et coupé en cubes

1 petit oignon rouge, coupé en cubes

1/3 tasse de yogourt 2 % nature

1 cuillère à soupe de persil italien frais, haché

1 cuillère à soupe d’estragon frais, haché

1 cuillère à soupe de basilic frais, haché

Sel et poivre

TECHNIQUE

Au mélangeur, réduire en purée lisse le melon d’eau, les poivrons, le concombre et l’oignon. Saler et poivrer. Filtrer, si désiré. Réfrigérer 1 heure avant de servir. (Le gaspacho se conservera jusqu’au lendemain, au réfrigérateur.)

Au moment de servir, répartir le gaspacho dans des bols ou des assiettes creuses. Garnir du yogourt et des herbes hachées. Poivrer.

Poitrines de poulet grillées, salsa de melon d’eau

Recette tirée de coup de pouce

Photo Tango Photographie

Un bon truc : si notre melon d’eau produit un son creux lorsqu’on le tape avec le poing, c’est qu’il est juteux.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de melon d’eau, coupé en dés

1 concombre anglais, coupé en dés

1/2 tasse de coriandre fraîche, hachée

1/3 tasse d’oignon rouge, haché finement

1 piment jalapeño frais, épépiné et haché finement

1 cuillère à soupe de miel liquide

1 cuillère à thé de zeste de lime râpé

2 cuillères à soupe de jus de lime

4 poitrines de poulet désossées (environ 1 1/4 lb/625 g en tout)

1 cuillère à tasoupeble d’huile d’olive

Sel et poivre

TECHNIQUE

Dans un grand bol, mélanger délicatement le melon d’eau, le concombre, la coriandre, l’oignon, le piment, le miel, ainsi que le zeste et le jus de lime. Saler et poivrer. Réserver.

Régler le barbecue à puissance moyenne. Badigeonner les poitrines de poulet de l’huile. Saler et poivrer. Mettre les poitrines sur la grille huilée du barbecue et fermer le couvercle. Cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que les poitrines soient marquées et qu’elles aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur (les retourner à mi-cuisson). Déposer le poulet grillé dans une assiette de service et garnir de la salsa réservée.

Salade de melon d’eau épicée

Recette tirée du livre Tellement frais par Geneviève O’Gleman (Les Éditions de l’Homme 2023)

Photo O’Gleman Média / Maude Chauvin

Dégustez votre melon autrement avec cette salade aux arômes surprenants.

Portions : 6

INGRÉDIENTS

Melon d’eau – 1 l (4 tasses) en cubes

Fromage feta – 90 g (3 oz) ou 125 ml (1/2 tasse) émietté

Assaisonnement Tajín (voir Note) – 7,5 ml (1/2 c. à soupe)

Estragon frais (facultatif) – 2 tiges effeuillées

Lime – 1

Pistaches naturelles – 125 ml (1/2 tasse) hachées grossièrement

TECHNIQUE

Dans un grand bol, déposer le melon d’eau, le feta, l’assaisonnement Tajín et l’estragon, si désiré.

Zester la lime au-dessus du bol, puis la presser. Mélanger.

Répartir les pistaches sur la salade et servir.

* Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute, mais se conserve 2 jours au réfrigérateur.

VALEUR NUTRITIVE

Calories 140

Protéines 6 g

Lipides 9 g

Glucides 13 g

Fibres 1 g

Sodium 389 mg

BON À SAVOIR !

L’assaisonnement Tajín est un mélange de lime, de piments doux et de sel de mer. On le trouve à l’épicerie, dans l’allée des produits mexicains ou dans la section des épices. On peut s’en servir pour assaisonner de la viande, des légumes ou encore du maïs soufflé.