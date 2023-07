Michel Tremblay supplie Xavier Dolan de se ressaisir

Deux jours après que Xavier Dolan ait annoncé renoncer au cinéma, Michel Tremblay le supplie de revenir sur sa décision dans un puissant cri du cœur publié sur les réseaux sociaux.

« On a tous des moments de fatigue, d'écœurement, de ras-le-bol, c'est normal, mais avec le talent que tu as, tu n'as pas le droit de nous abandonner. Dois-je le répéter ? Nous avons besoin de toi », a écrit le dramaturge sur sa page Facebook.

Considéré comme un monument de la culture québécoise, Michel Tremblay n'a pas mâché ses mots concernant la retraite prématurée du réalisateur Xavier Dolan, âgé de seulement 35 ans.

« Prends des vacances, passe ta colère et ton écœurement, déteste-moi pour ce billet, mais reviens, calvaire, reviens ! », a ajouté Tremblay.

La publication a depuis été retirée des réseaux sociaux pour une raison inconnue.

Un palmarès qui parle de lui-même

Depuis son premier film en 2009, Xavier Dolan a gravi les échelons du monde cinématographique, enchaînant les succès au fil des années. Son film J'ai tué ma mère est d'ailleurs la seule œuvre québécoise à figurer dans le top 50 des meilleurs films LGBTQ du siècle présent, selon le média IndieWire.

Le jeune réalisateur s'est depuis hissé parmi les meilleurs réalisateurs québécois de son époque en remportant le Grand Prix du Festival de Cannes en 2016 avec son film Juste la fin du monde, deux ans seulement après avoir obtenu le Prix du jury.

Jeudi, Dolan a annoncé renoncer à sa carrière de grand cinéaste après la parution d'articles dans les médias espagnols laissant présager une retraite. Il a confié être fatigué et se sentir satisfait des quinze dernières années, durant lesquelles il a réalisé plusieurs œuvres.

« Quand je regarde notre monde, je ne peux m'empêcher de ressentir un malaise face à mon travail qui me semble soudain moins important. Et un peu futile. Peut-être même... de moins intérêt ? C'est un privilège de pouvoir œuvrer dans cette industrie alors que le monde brûle, et que nous persistons à faire des films sur ce même monde en train de brûler », a-t-il précisé sur les réseaux sociaux.