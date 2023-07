Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 9 juillet qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Lions de la Colombie-Britannique

AFP

Les Alouettes et les Lions tenteront tous les deux de retrouver le chemin de la victoire après avoir subi leur premier revers de la saison. Les Moineaux ont été tenus en échec par les Blue Bombers de Winnipeg, perdant par la marque de 17 à 3 la semaine dernière. Les représentants de la Colombie-Britannique ont toutefois vaincu ces mêmes Bombers 30 à 6, le 22 juin, avant de flancher contre les Argonauts de Toronto. Ça augure mal pour les «Als», qui ont dû être fouettés à l’entraînement par l’entraîneur-chef Jason Maas. Une victoire des Alouettes consoliderait leur position au sein de l’Association de l’Est, mais les Lions ont été plus convaincants jusqu’à présent.

Prédiction : Victoire des Lions de la Colombie-Britannique – 1,31

Baseball: Blue Jays de Toronto c. Tigers de Detroit

Getty Images via AFP

Prédire avec exactitude l’issue du troisième match entre les Jays et les Tigers relèverait du miracle. Vendredi, les troupiers de John Schneider ont battu les favoris locaux au Comerica Park 12 à 2, mais samedi, ils ont été impuissants dans une partie sans point ni coup sûr de 2 à 0. Quels Jays se présenteront dimanche? Toronto fait partie des équipes les plus efficaces à l’étranger dans le baseball majeur cette année, alors une victoire avant de quitter Detroit est possible.

Prédiction: Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,76

Soccer : Canada c. États-Unis

Getty Images via AFP

C’est de peine et de misère que le Canada est parvenu à sortir de son groupe à la Gold Cup. Avec des matchs nuls contre le Guatemala et la Guadeloupe et une victoire face à Cuba, l’unifolié est loin de montrer son visage le plus reluisant en l’absence de ses meilleurs éléments. De l’autre côté du spectre, les États-Unis ont remis le meilleur dossier de la phase préliminaire. Ils ont notamment marqué 13 fois et accordé un seul filet. Ils ont néanmoins été accrochés à leur premier duel du tournoi par la Jamaïque. Le 18 juin, en finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, le Canada avait été battu 2 à 0 par son grand rival.

Prédiction: Victoire des États-Unis – 1,62