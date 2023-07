Tigers : Un match sans point ni coup sûr aux dépens des Jays

Les Tigers de Detroit ont écrit l’histoire en réalisant un match sans point ni coup sûr combiné face aux Blue Jays de Toronto, qui ont connu une bien mauvaise journée au bureau, samedi au Comerica Park.

Le partant Matt Manning, qui a été sur la butte pendant six manches et deux tiers, a joint ses efforts à ceux des releveurs Jason Foley et Alex Lange pour cet exploit. Ils n’ont permis que trois petits buts sur balles aux Jays durant cette rencontre qui s’est soldée par le pointage de 2 à 0, la deuxième d’une série de trois.

The ninth no-hitter in franchise history! pic.twitter.com/pmYNvUME5N — Detroit Tigers (@tigers) July 8, 2023

«Je me sens bien maintenant, a expliqué un Manning soulagé sur le terrain après la rencontre. Il n’y a pas d’autres gars avec qui j’aurais aimé plus le faire. [...] Je voulais que ces gars en fassent partie. C’est la victoire qui importe pour moi, plutôt que les exploits individuels.»

Il s’agit surtout d’un revirement de situation assez spécial, puisque les Tigers avaient été vaincus par leurs visiteurs 12 à 2, la veille.

«Ils nous ont botté le derrière et le lendemain, nous faisons un match sans point ni coup sûr. C’est ça, le baseball», a rappelé le receveur Eric Haase, qui a travaillé dans l’ombre durant cette rencontre.

«Leur exécution était excellente, a-t-il ajouté à propos des lanceurs. Ils ont rendu les frappeurs inconfortables. Foley et Lange ont fermé la porte. Vers la sixième manche, tu commences à compter les retraits et à observer davantage l’ordre des frappeurs.»

C’est le premier match sans point ni coup sûr de la saison du baseball majeur. Le 28 juin, l’artilleur des Yankees de New York Domingo German avait réussi une partie parfaite devant les Athletics d’Oakland.

C’est la septième fois de leur histoire que les Blue Jays subissent pareil affront. Ils ont été sans réponse devant les lancers adverses et c’est Vladimir Guerrero fils qui a été la dernière victime de Lange en neuvième manche.

À l’attaque, Spencer Torkelson et Kerry Carpenter ont respectivement inscrit un point sur un double et un triple.

Un bon match de Julien, mais...

Au Minnesota, Édouard Julien a livré une belle performance pour les Twins, qui se sont néanmoins inclinés par la marque de 6 à 2 contre les Orioles de Baltimore.

Le Québécois n’a pas pris de temps à faire sentir sa présence en cognant un double à sa première présence au bâton. Byron Buxton l’a ensuite envoyé au troisième coussin, puis Julien a pu compléter son tour de sentiers à la suite d’un lancer hors cible de Tyler Wells.

Il a également frappé un simple en troisième manche.

Les Orioles ont amassé tous leurs points en deuxième. Ils ont fait entrer leurs coureurs en profitant des buts sur balles offerts par le lanceur Sonny Gray et trois simples.