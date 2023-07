Trois quarts de siècle

Photo fournie par la famille

Michel Guillot, fondateur en 1973 des Promotions MG et que plusieurs ont connu à l’époque comme annonceur à l’Hippodrome de Québec, chroniqueur de courses de chevaux, représentant publicitaire à la radio de Québec (CKCV, CHRC, CJRP, CFLS) et animateur à la télé de quelques Téléthons de la paralysie cérébrale, a eu droit à toute une fête surprise le 1er juillet, jour de son 75e anniversaire de naissance, alors que sa fille Sara, avec la complicité de la famille, avait tout orchestré pour lui faire vivre un moment de rêve au restaurant Le Champlain du Château Frontenac. Sur la photo, au centre, Michel et son épouse Francine Dubé sont accompagnés par leur petit-fils Thomas (et sa copine Audrey-Ann) et de leur fille, Dre Sara Guillot, optométriste chez Pineault et Rouleau opticiens, et son conjoint Christian Jobidon, vice-président principal, assurance et réassurance chez Promutuel.

Souvenirs de l’école du Rang 3

Photo fournie par Claude Lachance

Gilbert Bruneau a pris l’heureuse initiative récemment de réunir d’anciens camarades de classe de sa paroisse d’origine, Saint-Nazaire-de-Dorchester (Bellechasse). La particularité de ce rassemblement est l’âge vénérable des participants. En effet, le groupe, qui s’est retrouvé au restaurant Entre 2 Montagnes de Saint-Nazaire, était composé de Wilfrid Tanguay, 91 ans ; Rollande Blais, 90 ans ; Wilbrod Marceau, 90 ans, et M. Bruneau lui-même, 91 ans. Au menu : souvenirs d’enfance dans leur village natal.

Salut Kathleen

Photo Stevens Leblanc

C’est demain, de 13 h à 16 h, au Complexe de la Cité, 1600, av. Le Gendre, à Québec, que la famille de notre collègue du Journal de Québec Kathleen Frenette (photo) vous accueillera pour recevoir vos condoléances. Kathleen est décédée le 28 juin à l’âge de 48 ans entourée de ses proches et de façon sereine. Après avoir travaillé dans plusieurs stations de radio et de télé (TQS, TVA), elle avait fait son entrée au Journal d’abord aux faits divers, et au cours des dernières années, elle était affectée à la couverture de la scène judiciaire de Québec. Une liturgie de la Parole suivra à 16 h dans la chapelle du Complexe. Mes condoléances à toute sa famille et celle du Journal.

Ah le golf !

Photo fournie par le quatuor

Christian Vignola (photo), jeune retraité (Viandex, Le Frigo), a célébré la fête du Canada à sa façon le 1er juillet, en réalisant un trou d’un coup au trou numéro 10 du parcours Royal du club de golf Royal Québec de Boischatel. Christian a utilisé son fer 5 sur une distance de 184 verges pour réaliser son exploit. Ses partenaires de jeu Yves Lamontagne, Lucien Roy et Jean Gagnon en parlent encore. Par ailleurs, le premier trou d’un coup de la saison 2023 au club de golf La Tempête de Lévis appartient à Luc Santerre, de la brasserie Labatt. Il a réalisé son exploit (son 1er en carrière) également le 1er juillet au trou numéro 5, une normale 3 de 140 verges (parcours A) avec un fer 8 sous les yeux de ses partenaires de jeu Gina Cloutier et François Cloutier.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

François Beaulé (photo), qui a mené une carrière de près de 25 ans à la radio de Québec, annonceur aux Jeux olympiques (Vancouver et Rio), au Grand Prix de Trois-Rivières et encore aujourd’hui annonceur maison au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, 60 ans... Caroline Clément de Gestion C... Christian Côté, expert en évaluation d’entreprises et en juricomptabilité, 61 ans... Marie Gagnon, propriétaire d’Espace Beauté Marie Gagnon... Sylvain Gaudreault, député de Jonquière (PQ) de 2007 à 2022, et maintenant directeur général du Cégep de Jonquière, 53 ans... Francine Gauthier, directrice des ressources humaines au Fairmont Le Château Frontenac... Kevin Bacon, acteur américain, 65 ans... Dale Hoganson, défenseur de la LNH avec les Nordiques de L’AMH de 1973 à 1976 et dans la LNH de 1978 à 1982, 74 ans.

Disparus

Photo fournir par la famille et AFP

Le 8 juillet 2022 : Denis Brière (photo de gauche), 76 ans, doyen de la Faculté de foresterie et de géomatique, de 2000 à 2007, puis 25e recteur, de l’Université Laval, de 2007 à 2017... 2022 : Tony Sirico (photo de droite), 79 ans, acteur américain plus connu pour avoir incarné Paulie « Walnuts » Gualtieri dans Les Soprano... 2021 : Bryan Watson, 78 ans, hockeyeur qui a joué pour les As de Québec en 1964-1965 et dans la LNH et l’AMH... 2017 : Charles Albert, 67 ans, cofondateur des magasins de vêtements Pentagone, en 1974... 2015 : Jean-François Plante, 52 ans, secrétaire-trésorier au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec... 2015 : Monique Joly, 82 ans, comédienne québécoise... 2014 : Lorenzo Michaud, 90 ans, ancien PDG du Salon international du livre de Québec (SILQ) dans les années 70 et 80... 2014 : Richard Beaulé, 60 ans, frère de François Beaulé... 2012 : Sylvain Trépanier, 47 ans, journaliste au Journal de Québec... 2011 : Betty Ford, 93 ans, première dame des États-Unis (1974-1977)... 2008 : John Templeton, 95 ans, investisseur légendaire et philanthrope... 1999 : Charles Conrad Jr., 69 ans, astronaute, 3e homme à marcher sur la lune... 1994 : Dick Sargent, 64 ans, un des maris dans la série Ma sorcière bien-aimée... 1994 : Kim Il-Sung, 82 ans, président de la Corée du Nord.