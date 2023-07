Un nouvel accès pour tous à la rivière Madeleine en Gaspésie

SAINTE-MADELEINE-DE-LA RIVIÈRE-MADELEINE | Après 343 ans d’interdiction à se rendre sur le territoire de la Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine en Gaspésie, les gens du village ainsi que les amateurs de pêche du saumon, les amateurs de chasse et les villégiateurs auront désormais accès à ce site unique du nord de la péninsule.

C’est en 2022 que le territoire de 42 kilomètres carrés a été annexé à la réserve faunique des Chic-Chocs. Aujourd’hui, la Sépaq gère le site, de concert avec les gens du milieu.

Photo fournie par Sépaq

« Je suis particulièrement fier de ce que nous avons réussi à établir comme accès d’une part mais aussi pour les différentes activités qui sont maintenant disponibles, d’expliquer le responsable du dossier à la Sépaq, Ulysse Girard. Lorsque le gouvernement nous a confié le mandat, nous avons appris que c’était à la demande du milieu. Nous en étions très heureux. Depuis le début, nous avons toujours planifié et créé l’accès et les activités en accord avec le milieu. Aujourd’hui, je crois sincèrement que nous sommes en mesure d’offrir aux gens du milieu et à tous les amateurs du Québec, l’occasion de découvrir ce site exceptionnel. »

Photo fournie par Karl Tremblay

Ce qui est assez spécial, c’est de penser à tous ces résidents du milieu qui se sont toujours cassé le nez sur une barrière, aussitôt qu’ils tentaient d’avoir accès à ce site. « Ça fait partie de mes éléments de fierté de penser à tous ces gens d’un âge avancé, qui pourront enfin avoir accès au site. »

LES ACTIVITÉS DISPONIBLES

La rivière Madeleine a toujours été considérée comme une rivière à saumons exceptionnelle, mais dont l’accès était limité au niveau de la Seigneurie.

Désormais, il est possible de pêcher le saumon avec hébergement, depuis le 14 juin jusqu’au 14 juillet, dans le cadre d’un forfait en plan européen. Les pêcheurs sont logés dans l’ancien chalet du club, un bâtiment très confortable. Il y a 10 séjours de trois jours chacun disponibles, avec huit perches. Pour tout savoir ou réserver, vous devez utiliser le site internet sepaq.com ou téléphoner au 1 800 665-6527.

À compter du 17 juillet jusqu’au 13 septembre, la pêche contingentée du saumon est offerte sur une base quotidienne. Encore là, il faut passer par les canaux habituels.

Finalement, il est aussi possible de pratiquer la pêche à la journée, depuis le littoral, pour récolter des espèces comme la truite de mer, le bar rayé et plusieurs autres espèces marines. Pour réserver, site web et téléphone.

Les amateurs de plein air ne seront pas en reste puisque le chalet du Littoral sera disponible du 17 juillet jusqu’à la mi-septembre. Il y a quatre chambres dans ce bâtiment construit dans les années 2000. Les réservations sont nécessaires.

Enfin, l’accès à la portion littoral est gratuit. Vous pourrez profiter du grand espace gazonné, de la plage et du barachois, afin de faire un pique-nique ou une promenade.

ET LA CHASSE

Pour la première fois, la chasse sera offerte dans ce secteur. Il n’y en avait pas sous l’ancienne administration.

Comme le secteur fait partie de la réserve faunique des Chic-Chocs, ce sont les responsables de la réserve qui dirigent le tout. L’hébergement se fait au chalet du Littoral, du 14 septembre au 8 octobre, avec six groupes qui se divisent en quatre à la carabine et deux au fusil et arme à chargement par la bouche. Selon le dernier inventaire qui s’est fait en 2022, la population est estimée à 14,8 orignaux aux 10 kilomètres carrés.

Après la chasse de l’orignal, plus précisément du 29 octobre au 14 novembre, il sera possible de pratiquer la chasse du petit gibier à la journée.

Les réservations pourront se faire dès le mois d’août via le web, sepaq.com, ou en contactant le bureau de la réserve des Chic-Chocs au 418 797-5214.

Passe le mot, lave ton bateau

C’est sous ce thème que la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean (CLAP) a décidé de passer son message pour prévenir l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes dans le lac Saint-Jean. On vous rappelle qu’il est indispensable de laver votre bateau avant votre arrivée, si vous avez visité un autre plan d’eau.

On suggère de le faire dans une station de lavage d’embarcation municipale ou encore avec une laveuse à pression dans une station-service. Il faut laver l’intérieur, y compris les viviers et la cale, et l’extérieur, sans oublier le pied du moteur et la remorque.

Les espèces aquatiques envahissantes, spécialement le myriophylle à épis, le cladocère épineux et la moule zébrée, ont envahi de nombreux lacs au Québec. Elles sont propagées principalement par les embarcations de pêche et de plaisance.

Le message de la CLAP est aussi valable pour tous les plans d’eau du Québec.