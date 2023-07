Une librairie méconnue à visiter lors de votre prochain voyage à Cuba

Il existe à La Havane un petit havre de paix meublé de livres aux couvertures attrayantes venus du pays aztèque voisin. C’est la librairie Tuxpan, située sur la rue L, entre les 25e et 27e rues, au cœur du quartier Vedado, à deux pas du célèbre hôtel Habana Libre.

Cette librairie existe depuis moins d’un an et est le fruit de la coopération entre l’Institut cubain du livre et le Fonds de culture économique du Mexique, une maison d’édition mexicaine avec plus de onze mille titres à son catalogue, dirigée par un écrivain connu, Paco Ignacio Taibo II.

Tuxpan, un nom d’origine amérindienne, qui réfère à la nation Huasteco, est aussi le nom d’une ville de l’État de Veracruz, dans le golfe du Mexique. C’est face au port de Tuxpan que partit, le 25 novembre 1956, le bateau Granma, avec à son bord 82 expéditionnaires, dont Fidel, le Che, Raul et Camilo, qui allaient quelques années plus tard renverser le dictateur Batista. C’est donc un nom symbolique.

Son ouverture avait été annoncée lors de la Foire internationale du livre de La Havane alors que le Mexique était le pays à l’honneur. Paco Ignacio Taibo II, un écrivain de romans policiers reconnu, dont plusieurs titres sont traduits et publiés en français chez Rivages, a procédé à son inauguration. En fait, la majorité des ouvrages qu’on trouve dans cette librairie provient de la maison d’édition qu’il dirige, le Fonds de culture économique du Mexique, ainsi que d’autres provenant de maisons d’édition cubaines.

Il manque encore un peu de personnalité à cette jeune librairie. Ce n’est pas une succursale de Renaud-Bray, d’accord, mais des fleurs, des photos, une musique en sourdine, des chansons de Silvio Rodriguez aideraient à mettre de l’ambiance. J’aurais préféré la chaleur du bois à la froidure du marbre pour servir de présentoir aux livres, majoritairement des livres de fiction, dont les couvertures attrayantes sont autant d’invitation à les prendre dans nos mains et à les emporter avec nous. Bien sûr, encore faut-il pouvoir les lire en espagnol, ce qui n’est pas évident pour la majorité des touristes québécois. Mais sachez toutefois qu’il en coûte trois fois rien, en « monnaie nationale », c’est-à-dire en pesos cubains, pour acheter un de ces livres, ou quelques affiches du Che ou de Fidel. On est loin, ici, des kiosques de souvenirs dans les rues de la Vieille Havane, destinés aux touristes, où les prix sont fixés en fonction du taux de change. Ici la clientèle visée est surtout universitaire.

Le Ballet nacional de Cuba

Le BNC est très certainement l’expression culturelle phare de Cuba, un peu comme le baseball l’est pour le sport cubain. Soixante-quinze ans de pratique exigeante de ballet classique ont en effet fait école, une école qui rayonne un peu partout dans le monde. On en veut pour preuve les défections qui se produisent souvent lors de tournées internationales. Une ballerine qui décide de quitter la troupe pour tenter sa chance sous d’autres cieux, à ses risques et périls, pour améliorer sa situation financière, est, en général, assurée de trouver pointure à son pied, preuve que l’école de danse cubaine est reconnue pour former d’excellentes danseuses et danseurs.

Bien sûr, ce geste peut être vu d’une autre manière par les autorités cubaines, qui y voient souvent une trahison. Mais on peut aussi le voir d’une manière plus positive. Cet athlète de haut calibre qui choisit de demeurer dans le pays où il a été invité à compétitionner, cet artiste qui prend le risque de faire cavalier seul en abandonnant son groupe, continueront avec le drapeau cubain tatoué sur leur cœur. Un jour, ils reviendront dans l’île, forts de leurs expériences acquises en cours de route. Ils n’oublient jamais que c’est ici à Cuba qu’ils ont tout appris et ils désirent maintenant en faire profiter leur famille, ainsi que toute la société.

Une anecdote qui n’a peut-être rien à voir. Lorsque j’étais éditeur et qu’arrivait le salon du livre de Montréal, la fièvre commençait à monter. C’était le moment où je pouvais enfin vérifier si mes couvertures attiraient le regard du bouquineur ou de la bouquineuse. Le titre, la typo, l’illustration, la couleur, autant de détails à tenir en compte dans la présentation d’un nouvel ouvrage. Ainsi, lorsqu’un passant osait me piquer un livre et que quelqu’un, un employé, un ami m’en avisait, au lieu de partir à courir après le « voleur », je me réjouissais. Je me disais : voilà quelqu’un qui aime tellement mes livres qu’il est prêt à risquer de se faire arrêter pour vol à l’étalage pour pouvoir le lire. C’est une autre façon de voir la chose...

Alors donc, pour les amateurs de ballet classique, s’il s’en trouve parmi vous qui visiterez la ville merveilleuse de La Havane en juillet, le BNC offre une nouvelle série de spectacles, au Théâtre Nacional de La Havane, les 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16 juillet, dont deux œuvres originales du chorégraphe britannique Ben Stevenson, ainsi que d’autres œuvres classiques.