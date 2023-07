Wiss et la belle vie

Ce chat a une horloge dans le ventre. Tous les après-midi, semaine, week-end ou jour de fête, vers 15h30, l’heureux félin commence à miauler tout subtilement sans trop d’instance, mais il n’abdiquera pas. Parce qu’à 16h et de façon trop ponctuelle on lui donne son petit gobelet de bouffe molle. Wiss attend son joli plat blanc en forme de cœur et il se sustente en ronronnant. Adorable. Lui, les feux de forêt, les mauvais échanges du Canadien ou les prix d’Air Canada, il s’en balance. Wiss, le gros bengal, aura 3 ans le mois prochain et je l’envie parce que, même s’il ne peut aller plus loin que le balcon au troisième étage, il fait une vie de rêve. Il dort, il bouffe et se fait caresser. Qu’est-ce que tu veux de plus? Des fois, il lui prend des crises d’affection et il va se coller... surtout sur Manon. Ce chat est visiblement aux femmes.

Presque sauvage

Quand on rentre à la maison, il nous sent finement et on croirait qu’il sait d’où nous arrivons. Si on part pour quelques jours, il se couchera dans mon sac ou celui de Manon comme s’il voulait savoir ce qu’on apporte et peut-être en souhaitant faire partie du bagage. Ce chat regarde les nouvelles à la télévision, il observe les chevreuils qui passent dans le champ derrière et, c’est clair, il rêve d’attraper un des oiseaux qui viennent le niaiser dans l’arbre devant le balcon.

Aussi, c’est un chat de pandémie. Peu habitué à la visite, il se terre dans mon placard lorsqu’arrivent un ou des étrangers. Les enfants? C’est encore pire. Excités, trop bruyants, il n’aime pas. Pas d’inconnus, svp. Je suis certain qu’il était d’accord avec la fermeture du chemin Roxham.

Doux bidous

• Maudits feux de forêt. J’ai pogné un doré, mais je l’ai remis à l’eau, y’était trop cuit.

• Y’annoncent du soleil, mais il pleut à boire debout. Coudonc, y’a-tu des fenêtres à MétéoMédia?

• Entendu au magasin de chaussures: «Tu vas voir de quel bois je me chausse...»

• Le coup le plus difficile au golf, c’est le revers.

• Le docteur m’a dit de couper les frites, mais ne m’a pas dit à quelle grosseur.

• À ceux qui ont participé au tournoi de golf de la Fondation des maladies du cœur, n’oubliez pas de rapporter vos cartes de pontage.

• Visibilité réduite dans les forêts incendiées. Une mouffette arrose une autre mouffette.

• Dans la séparation de Brault & Martineau, qui a gardé les meubles?

• Les verts sont trop rapides à Laval-sur-le-Lac. Jeudi après-midi, j’ai fait un coup roulé et la balle s’est arrêtée hier matin.