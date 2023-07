C’est quoi, le secret d’un couple qui dure?

J’ai vécu une séparation douloureuse il y a six mois et j’ai du mal à m’en remettre. J’ai 55 ans et c’est mon troisième échec de vie de couple, si je fais exception des relations éphémères que j’ai eues entre 18 et 30 ans. Mes deux premières relations ont duré environ dix ans chacune, et la troisième, à peine cinq ans. J’ai du mal à la traverser parce que je regrette de n’avoir pas su tenir la promesse que je m’étais faite avant de l’entamer, soit de la faire perdurer jusqu’à la fin de mes jours.

Après ma deuxième séparation, je me croyais immunisée contre les amours illusoires qui font croire au grand amour alors que c’est écrit dans le ciel que ça va finir en feu de paille. J’étais certaine d’avoir enfin choisi un homme dont je n’allais pas me tanner. Car c’est ça mon problème. J’aime à la folie au départ, puis je me rends compte que je serais mieux seule qu’aussi mal accompagnée.

Ma meilleure amie me dit que je devrais faire une thérapie. Selon elle, je suis trop difficile avec les hommes. Je leur en demande trop. C’est vrai que c’est eux qui finissent par partir, mais je suis consciente que c’est moi qui les pousse vers la sortie.

Qu’est-ce que j’ai de pas correct ? Comme je n’ai pas envie de faire une thérapie parce que ce serait avouer que je manque de l’intelligence émotive la plus élémentaire, alors que je réussis dans toutes les autres sphères de ma vie, j’aimerais ça m’en sortir par moi-même. Sauf que cette fois, il faudrait que ce soit la bonne si je tombe en amour, car comme je ne rajeunis pas, je risque de rater le bateau d’une vie à deux comme j’en rêve.

Anonyme

Pas plus que vous je n’ai de boule de cristal. La naïveté avec laquelle vous me demandez de vous donner une réponse m’inquiète un peu chez une femme de votre âge. Se pourrait-il que vous soyez en amour avec l’amour, mais pas avec les êtres humains sur lesquels vous jetez votre dévolu ?

À votre place, je suivrais le conseil de ma meilleure amie et je me soumettrais à une thérapie. Ça aura au moins le mérite de vous faire entrer en vous-même pour chercher la, ou les failles, qui vous ont fait errer de la sorte en matière amoureuse.

Cessez de rêver à ce que vous vous souhaitez comme relation, et demandez-vous ce que vous êtes prête à faire concrètement de votre côté, pour que puisse perdurer dans le temps, celle dans laquelle vous aurez envie de vous engager. Pour vous donner quelques pistes : il faut avoir la volonté que notre couple dure, l’envie sincère de faire des efforts en ce sens, être capable de souplesse, d’adaptabilité et d’humour envers l’autre, et axer son choix vers un partenaire avec qui on a des projets communs.