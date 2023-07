Comment gérer l’écoanxiété?

Avec les derniers épisodes de fumée qui envahit nos villes, les effets du réchauffement climatique deviennent de plus en plus concrets. Privés d’oxygène, nous nous sentons alors pris au piège de notre environnement. Comme si nous étions acculés au mur, menacés de perdre ce que nous avons de plus vital. Or, dans ce contexte, plusieurs développeront une grande peur: l’écoanxiété.

Les troubles anxieux impliquent des réactions fortes et désagréables (ex. tremblements, nausée, etc.) qui arrivent en raison de pensées particulières. L’écoanxiété est donc un trouble qui arrive lorsque nous pensons à toutes ces conditions climatiques qui se détériorent (ex. feux de forêt, inondation, etc.) et qui menacent notre survie.

Tous les troubles anxieux (y compris l’écoanxiété) impliquent une réaction exagérée qui prend des proportions excessives en raison de la réalité. Oui, je peux craindre mes états financiers avec l’inflation actuelle (ex. peur de me retrouver sans logement), mais si cela cause de l’insomnie et me rend malade alors que mon compte en banque affiche un million de dollars, cela devient un trouble anxieux.

Inefficacité

Malheureusement, ce sont ces états envahissants qui défavorisent la mise en place de moyens efficaces aux changements chez les hyperanxieux. Autrement dit, nous devenons inefficaces à prendre des actions efficientes lorsque nous sommes trop envahis émotivement.

Toutefois, précisons que ce n’est pas parce qu’il y a un lien entre la peur des écologistes et le côté irrationnel (ou exagéré) de leur jugement, que l’environnement se porte bien. Bien au contraire. Il y a un réel problème climatique et tous les scientifiques du monde en témoignent.

Il est donc nécessaire de s’attaquer à la problématique de l’écoanxiété dans la population, car plus nous sommes anxieux, moins nous agissons efficacement.

Pour y parvenir, une solution est d’amener les écoanxieux à faire la différence entre «probabilité et certitude». Il est en effet fort probable que nos conditions de vie se détériorent si nous n’agissons pas maintenant, mais cela est loin d’être certain que nous avons perdu la bataille et devons ressentir de la détresse. Des solutions existent et si nous prenons les bons moyens, il est certain que nous y arriverons.

Consommation démesurée

Un des moyens les plus déterminants serait de s’attaquer à la source de l’anxiété écologique, soit de modifier considérablement nos habitudes de consommation démesurées. En fait, notre mode de vie nord-américain favorise grandement la production excessive de biens de consommation dont nous n’avons pas besoin (gros VUS, résidence secondaire, voyages, etc.).

Toutefois, nos habitudes de consommation sont difficiles à changer, car nous sommes tous conditionnés dans des schémas de vie qui nous y incitent. Nous sommes confortables et réconfortés par une réalité dans laquelle le sens de la vie se résume à «je consomme, donc je suis».

En fait, il est très difficile de changer nos compulsions en matière de consommation, car consommer calme et apaise. Combien de fois entendons-nous: va magasiner, cela te fera du bien? Tel un médicament qui apaise l’anxiété, les biens matériels donnent un sentiment illusoire de contrôle et de valorisation.

En somme, c’est lorsque nous réalisons que notre consommation est notre seule et unique motivation dans la vie qu’il est temps de se questionner sur nos réels besoins, ces besoins identitaires non assouvis face auxquels la taille de notre VUS ne fait pas le poids.

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche, Ph.D. Professeur de Psychologie