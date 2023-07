Témoignage : l'écrivain Michel Houellebecq regrette amèrement sa participation à un film porno

Un nouveau livre de l'écrivain français Michel Houellebecq, on se dit : il va y avoir du sport ! Surtout que cette centaine de pages porte en partie sur les controverses que ses propos ont suscitées à propos de l’islam et de la délinquance. Or, surprise : c’est un homme blessé qui prend la parole, soucieux de son image dans l’opinion publique.

Bien sûr, dans ce genre de controverse « à la française », on peut se sentir peu concerné, puisque les acteurs politiques en France ne sont pas les mêmes qu’ici au Québec. Pierre Assouline et Edwy Plenel, par exemple, ou Ali Baddou ne sont pas des habitués de nos plateaux télé. Par contre, l’écrivain Michel Onfray, on connaît, et les propos incriminants ont justement été dits lors d’un entretien que Houellebecq accorde à Onfray. Les voici, ces propos incriminants : « Je crois que le souhait de la population française “de souche”, comme on dit, ce n’est pas du tout que les musulmans s’assimilent, mais simplement qu’ils cessent de les voler et de les agresser, en somme qu’ils respectent la loi, et qu’ils les respectent. Ou bien, autre bonne solution, qu’ils repartent. » Aussitôt, le recteur de la Grande Mosquée de Paris s’est braqué, menaçant de poursuivre Houellebecq pour « provocation à la haine raciale ». Houellebecq reconnaît aussitôt que celui-ci a tout à fait raison, il a tenu des propos peu réfléchis, il l’admet et s’en excuse. Il écrit même une rétractation, que l’éditeur de la revue refuse de publier.

Puis son livre prend une tout autre direction. Sa notoriété d’écrivain y est certes pour quelque chose. Un pseudoartiste néerlandais, résidant à Amsterdam, l’invite à participer à Paris à une gang bang qu’il filmerait pour son site amateur. Pour le convaincre, il lui dit qu’il sera accompagné d’une jeune femme, étudiante en philosophie, qui a lu toute son œuvre romanesque. Les écrivains étant vaniteux, Houellebecq accepte l’invitation. Il sera accompagné de sa femme, elle aussi adepte du triolisme. Finalement, immense déception. La jeune femme n’était pas « une bonne tranche », selon Houellebecq. De plus, le site porno en question n’est pas vraiment amateur, il faut payer pour assister aux performances sexuelles de la jeune femme, ce qui le dégoûte totalement. Il finira par rompre toute relation professionnelle avec le propriétaire du site porno, mais l’affaire se ramassera en cour, Houellebecq ayant signé naïvement un contrat où il acceptait que ses expériences sexuelles intimes se retrouvent sur internet.

Entre-temps, il aborde un autre sujet : sa peur du cancer de la langue, depuis qu’il a appris que « le papillomavirus, transmis par voie sexuelle, pouvait être à l’origine de cancers oraux ». Lui qui a traversé bien des époques, du SIDA à la COVID, voilà que pour la première fois de sa vie, il a peur d’un virus, admet-il.

Critiques acerbes

Il va sans dire que les scandales étalés dans les médias autour de sa vie sexuelle n’ont pas aidé sa cause d’islamophobie. Aussi bien à gauche qu’à droite, on le critique, on s’en dissocie, comme s’il avait la gale. « Ma situation médiatique en France s’était, on l’a vu, dégradée : mes ennemis avaient encore gagné en virulence, mes amis m’avaient pour partie trahi. »

On ne peut que s’étonner qu’un écrivain aussi célèbre puisse se mettre les pieds dans les plats à ce point. Je ne m’autoriserais jamais à signer un contrat où je donne carte blanche à un producteur médiocre et méconnu de pornographie. Au préalable, je consulterais, je demanderais conseil, je ferais lire ledit contrat à un spécialiste du droit d’auteur. Ce n’est pas, après tout, le premier contrat que Houellebecq signe. Cela est d’autant plus surprenant que Houellebecq n’en tire aucun bénéfice pécuniaire. Il ne sera pas rémunéré pour ses performances sexuelles ! Qu’est-ce qui le motive alors ? La recherche de la gloire, en dehors de l’institution littéraire ? Un fort besoin d’exhibitionnisme ? Le désir de conquérir, de séduire une nouvelle proie ?

Que doit-on en conclure ? Que Houellebecq ne réfléchit pas ou peu avant de parler ou d’agir ? Ses excuses pour ses propos où il assimile l’islam à la délinquance, ses regrets pour avoir signé un contrat abusif en témoignent pourtant. Le livre se termine en queue de poisson. Ses confessions antiféministes et ses flirts avec la droite catholique sont les deux gouttes d’eau qui font déborder le vase.

Zéro sympathie.