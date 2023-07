Fabrice Midal: le bonheur s’apprend

Auteur des best-sellers Foutez-vous la paix ! et Suis-je hypersensible ?, l’écrivain et philosophe français Fabrice Midal fournit des clés pour s’épanouir et apprécier la vie malgré les défis du quotidien dans son nouveau livre, Tout ce qui nous empêche d’être heureux et ce qu’il faut savoir pour l’être. Il fournit des outils pour aborder les difficultés autrement, changer notre point de vue et dire oui à la grande aventure de la vie.

• À lire aussi: Faire de l’hypersensibilité une force

Dans ce nouvel opus très convivial, Fabrice Midal partage une série d’outils pour inviter chacun à changer son point de vue, aborder les choses sous un autre angle et mieux s’adapter aux nombreux défis de la vie.

Au fil des ans, le philosophe et enseignant en méditation s’est longuement questionné sur le bonheur. Il est d’avis que c’est un chemin dynamique, en constante évolution, et que le bonheur s’apprend. Et qu’il y a des moyens pour y venir, en étant en accord avec soi, en créant des liens avec les autres, en se sentant reconnu, en sachant que ce qu’on fait a du sens.

En entrevue par courriel, l’auteur explique qu’il est important de trouver ses repères et ses valeurs, dans la société postpandémique, en grand changement.

« C’est vrai que notre monde est de plus en plus changeant. Et il est important, pour chacun d’entre nous, de trouver un espace de stabilité : un endroit, des moments, des situations dans lesquels nous pouvons nous retrouver », écrit-il.

« Mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Il est tout aussi important d’apprendre à nous ouvrir et à nous ajuster à ce qui change que de trouver une forme d’ancrage et d’enracinement. Être heureux est un équilibre à trouver entre cette confiance, cet ancrage et un état d’ouverture à la rencontre, à l’inconnu... »

La perfection

On associe souvent bonheur avec positivisme et perfection. Il faudrait que tout baigne dans l’huile, tout le temps. Dans son livre, Fabrice Midal rappelle que la vie est faite de retournements et qu’il faut peut-être changer sa façon de penser.

« La conception idéaliste d’un bonheur parfait dans lequel tout irait bien est fausse ! Ce bonheur-là n’existe pas. Il est inaccessible. Et nous culpabilisons tous beaucoup de ne jamais parvenir à l’atteindre. »

« Comme je l’explique dans le livre, le bonheur ne vient pas du fait d’éliminer tous les problèmes de notre vie, mais du fait de savoir y faire face et de les surmonter. Le bonheur est un engagement de tout notre être ! »

Quel est, à son avis, le plus gros obstacle qu’on doit surmonter quand on entreprend une démarche pour aller mieux, se sentir mieux, être plus heureux dans la vie ?

« Le piège, c’est d’en faire un objectif à atteindre coûte que coûte. Si on se fait une idée trop précise de là où il faudrait aller, on se coupe des cadeaux que la vie nous fait, des rencontres, des hasards, des moments de création. On s’enferme dans un tunnel. On est comme un métro sur ses rails. Le bonheur ne se découvre qu’en se reliant à la vie dans son jaillissement. »

Les peurs

Fabrice Midal parle aussi des peurs. Les affronter, les surmonter, ça permet de changer. Il en a lui aussi fait l’exercice.

« Affronter ses peurs, c’est aussi savoir demander de l’aide quand nous en avons besoin. Il ne s’agit pas de devenir Superman et d’être capable de tout surmonter par soi-même. Il s’agit plutôt de voir la situation telle qu’elle est et de chercher ce qui va nous permettre de sortir du mauvais pas. Et cela peut passer par le fait de demander de l’aide à quelqu’un. »

♦ Fabrice Midal est écrivain et philosophe.

♦ Il est l’un des principaux enseignants de la méditation en France.

♦ Il a étudié auprès des grands maîtres du bouddhisme et fondé l’École occidentale de méditation, qui possède une antenne à Montréal.

♦ Il a publié de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Édito

« “Connais-toi toi-même” n’est pas, comme on pourrait le croire à première vue, le summum de l’égocentrisme et de l’enfermement sur soi. Ce n’est pas, non plus, une sorte d’indulgence coupable déconnectée du réel, des problèmes sociaux ou de ceux de la planète, ni une démission par rapport à nos devoirs. C’est, au contraire, un appel vers le monde et vers l’autre auxquels je suis intrinsèquement lié et sans lesquels je ne peux pas goûter au bonheur. Quand je suis en adéquation avec moi, je peux enfin sortir de ma coquille, voir ce qui m’entoure, retrousser mes manches et m’engager. »