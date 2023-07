Les Alouettes en mode «recherche et développement»

VANCOUVER – Le président des Alouettes Mark Weightman convient, avec humour, qu’il chapeaute lui-même le département «recherche et développement» au sein de l’organisation montréalaise. C’est ainsi qu’il a fait le voyage jusqu’à Vancouver, ce week-end, pour prendre des notes sur la mise en marché s’appliquant aux Lions de la Colombie-Britannique.

«Les Lions ont peut-être une petite longueur d’avance sur nous actuellement de ce côté-là», a humblement estimé Weightman.

Durant son séjour, le président s’est fait un devoir d’aller au FAMFEST, où l’ambiance était festive, dimanche après-midi à la place Terry-Fox, avant le match entre les Alouettes et les Lions. À travers musique live, terrasse et jeux, Pikachu et Spiderman, parmi tant d’autres, s’étaient notamment donné rendez-vous aux abords de la BC Place, au grand plaisir des plus jeunes.

«Je suis assez impressionné, a pour sa part commenté François Comeau, un fier partisan des Alouettes ayant fait le périple en compagnie de Patricia Thompson afin d’assister au match. C’est bien à Montréal, mais l’organisation des Alouettes a peut-être à apprendre un peu de ça.»

Photo Benoît Rioux

Le propriétaire sur place

Aux côtés de Weightman, le nouveau propriétaire Pierre Karl Péladeau est venu faire son tour. On voulait justement évaluer tout ce qui allait entourer le match, à l’extérieur comme à l’intérieur du stade.

Photo Benoît Rioux

«Je compte me rendre une fois dans chacune des autres villes cette saison sauf Regina, car on ne visite malheureusement pas la Saskatchewan cette année en raison du calendrier débalancé, a précisé Weightman, qui est de retour à la présidence des Alouettes depuis le mois d’avril après avoir occupé cette fonction de 2013 à 2016. Je veux d’abord reconnecter avec les dirigeants de chacune des équipes, mais c’est aussi important de voir ce que les autres font au niveau de l’animation et de la programmation.»

Photo Benoît Rioux

«On finit toujours par apprendre de belles choses, a-t-il affirmé. Il y a toujours quelque chose d’unique ou de différent qui va se faire, que ce soit à Vancouver ou à Ottawa. On peut ainsi reprendre des idées et les appliquer chez nous.»

Musique québécoise à l’honneur

Les Alouettes offrent déjà un rassemblement d’avant-match à leurs partisans, aux abords du stade Percival-Molson, mais est-ce possible d’améliorer l’expérience, malgré sa popularité grandissante? Sans doute. Même si les conditions n’étaient pas optimales pour le début de la saison 2023, en raison de la vente tardive de l’équipe, l’organisation montréalaise a aussi concocté une programmation variée.

«Les Lions ont fait un super beau show pour leur match d’ouverture avec LL Cool J, un peu comme nous on a fait avec Our Lady Peace, 2Frères et France D’Amour», a souligné Weightman.

Le prochain rendez-vous à Montréal en est un autre musical, le vendredi 14 juillet, dans le cadre d’un match contre les Argonauts de Toronto. Un DJ animera l’avant-match avec de la musique québécoise tandis que le groupe de rap LaF offrira un concert à la mi-temps.

Bientôt le Cirque du Soleil

Les Alouettes frapperont différemment, le 30 juillet, alors que le Cirque du Soleil s’occupera plutôt du spectacle après le deuxième quart contre les Stampeders de Calgary. Les thématiques suivront ainsi au cours des semaines suivantes: musique country, soirée étudiante, duel de l’Action de grâce et Halloween.

«Le meilleur outil de marketing restera toujours la victoire, conclut toutefois Weightman. Et pourquoi ça aide de gagner? C’est une question de notoriété et ça fait parler de nous. Gagner permet de créer un buzz qui vient atteindre ceux qui ne sont pas des partisans purs et durs de football.»

Au hockey, au soccer ou au football, la victoire sera toujours plus importante qu’une mascotte de Pikachu!