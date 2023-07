Les Canucks s’inspirent du Canadien

Le directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, semble s’être inspiré du contrat que Kent Hughes a offert à Rafaël Harvey-Pinard pour régler le cas du joueur autonome avec compensation Nils Hoglander.

Dimanche, l’organisation de la Colombie-Britannique a annoncé que l’attaquant de 22 ans avait paraphé une entente de deux ans d’une valeur totale de 2,2 millions $.

C’est exactement le même type de contrat que le Québécois à parapher avec le Canadien de Montréal le 3 juillet dernier.

Hoglander a disputé 141 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors des trois dernières saisons. Il a cependant été limité à 25 matchs dans le circuit Bettman en 2022-2023, y amassant trois buts et six aides pour neuf points.

Le Suédois a principalement porté les couleurs des Canucks d’Abbotsford dans la Ligue américaine. Il a récolté 14 buts et 18 mentions d’aide pour 32 points en 45 parties, en plus d’obtenir six points en autant de rencontres en séries éliminatoires.

«Nils a beaucoup appris au cours de la dernière campagne, surtout en jouant des matchs importants en séries éliminatoires à Abbotsford, a déclaré Allvin dans un communiqué. Ce n'est pas facile d'amorcer la saison dans la LNH et d'être rétrogradé dans la Ligue américaine, mais nous avons été très impressionnés par la manière avec laquelle il a accepté ce défi. Il a travaillé fort sur son jeu. [...] Cette expérience devrait grandement aider Nils à lutter pour un poste avec notre équipe au camp d'entraînement cet automne.»

Hoglander a été sélectionné par les Canucks lors de la deuxième ronde (40e au total) du repêchage de 2019.