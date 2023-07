Les feux de forêts et le smog nuisent aussi à la santé de nos animaux

Depuis plusieurs jours, il est difficile de ne pas voir (ou sentir) le smog provoqué par les feux de forêt qui sévissent actuellement dans le nord du Québec. Cela a assurément un impact sur la santé humaine, mais aussi sur la santé animale. Mais qu’en est-il pour nos animaux de compagnie ?

Au moment où j’écris ces lignes, certains feux ne sont toujours pas sous contrôle et les avertissements de smog sont toujours en vigueur dans plusieurs municipalités au Québec. Montréal figurait même dans le palmarès des métropoles les plus polluées au monde, selon le site web IQAir. Des concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt entraînent une mauvaise qualité de l’air.

Nous savons tous que cela peut nous affecter. En effet, selon Environnement Canada, le smog peut particulièrement toucher ceux qui y sont plus vulnérables : les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. On recommande aux gens plus vulnérables de limiter les activités physiques ou carrément de ne pas en faire à l’extérieur et de fermer les fenêtres des maisons pendant ces périodes. Devrait-on faire de même avec Pitou et Minou ? Absolument ! Les animaux ont besoin de respirer autant que nous...

Crises respiratoires

Certains animaux de compagnie sont particulièrement à risque lors d’épisodes de smog. D’abord, tous ceux qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Comme nous, ils seront directement affectés par la mauvaise qualité de l’air. Je pense, entre autres, aux chats asthmatiques qui sont sujets à des crises respiratoires intenses lorsqu’ils ne sont pas bien contrôlés.

De plus, les chiens et les chats brachycéphales, c’est-à-dire ceux qui ont le museau écrasé ou aplati comme les pugs, les bouledogues français et les persans, sont aussi plus à risque. Leur conformation physique fait en sorte que leur système respiratoire est déjà beaucoup moins performant au naturel. Déjà qu’ils ne respirent pas très bien au repos, alors imaginez...

Dans ce même ordre d’idée, les animaux obèses, moins en formes et avec une expansion inspiratoire limitée, sont aussi plus susceptibles d’avoir des problèmes respiratoires dans les périodes de smog.

Finalement, il faut aussi savoir que les oiseaux sont très sensibles aux divers polluants retrouvés dans la fumée et à la pollution en général parce que leur système respiratoire est plus efficace que celui des mammifères pour absorber l’oxygène, mais aussi les polluants... Ils sont donc extrêmement susceptibles de développer des problèmes respiratoires avec n’importe quel type de fumée (cigarettes, cigares, feux, vaporisateurs, encens, chandelles odorantes, etc.). Il faut donc éviter à tout prix de les mettre en présence de fumée.

Prudence

Alors comment pouvons-nous aider nos animaux et diminuer l’impact du smog sur eux ? On évite de les laisser passer trop de temps à l’extérieur. On sort seulement pour les petits besoins. De plus, on évite assurément toutes activités physiques intenses ou prolongées avec eux.

Ensuite, on ferme les fenêtres, comme c’est d’ailleurs recommandé pour nous. Dans la maison, on change régulièrement le filtre à air du système de ventilation et on passe l’aspirateur fréquemment pour enlever les particules irritantes.

On reste vigilants avec les animaux à risque. S’ils montrent des signes de problèmes respiratoires (toux, respiration difficile ou rapide, respiration la gueule ouverte, larmoiements, irritation des yeux, fatigue, etc.), on contacte son médecin vétérinaire sans tarder.