Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Onhwa’ Lumina

Photo tirée de la page Facebook de l’événement

Wendake

En cours

Découvrez un parcours enchanteur extérieur de 1,2 km, célébrant la vie et les valeurs de la grande Nation huronne-wendat, qui s’anime dès la nuit tombée. Laissez-vous transporter par cette expérience multimédia immersive, imprégnez-vous des rythmes et des chants ancestraux, entrez dans le Grand Cercle et ressentez votre connexion avec tous les êtres vivants.

► Billet adulte 29 $, forfait familial offert, onhwalumina.ca

Passages insolites

Photo fournie par l’événement

Petit-Champlain, Place-Royale et Vieux-Port

Jusqu’au 9 octobre

La 10e édition des Passages insolites, portée par Felice Varini, rassemble près de 40 artistes d’ici et d’ailleurs, dont six artistes des Premières Nations, qui multiplient les points de vue sur la ville et font émerger des échanges et réflexions entourant notre humanité commune. Performances et installations éphémères, événement en art mural, expositions intérieures et parcours rétrospectif rendant hommage aux œuvres des éditions antérieures s’ajoutent à la programmation.

► Gratuit, passagesinsolites.com

Alain Dumas - De Frank Sinatra à Michael Bublé

Photo tirée du site sallealbertrousseau.com

11 juillet, 20 h

Parc Roland-Beaudin

Raconteur hors pair, Alain Dumas aborde de façon loufoque les préoc-cupations qui nous habitent tous à partir de la quarantaine et des situations où on se surprend soi-même. Accompagné de musiciens, il traverse plusieurs décennies avec les hits marquants de son parcours.

► Gratuit, ville.quebec.qc.ca/animee

Le Vol de l’Oiseau mécanique

Photo fournie par l’organisation

Massif de Charlevoix

Jusqu’au 4 septembre, heures variées

Depuis les télésièges du Massif de Charlevoix, les spectateurs assisteront à une expérience lumineuse, sensorielle et émotive, en survolant la montagne sous le ciel étoilé. Véritable ode à la splendeur de la nature dans la magie de la nuit, le spectacle, à la fois contemplatif et interactif, révélera l’invisible à tous ses visiteurs. Une réalisation de l’Atelier Occhio, du Massif et du producteur exécutif Daniel Gélinas.

► Billet adulte 38 $, autres tarifs offerts, lemassif.com

Festival d’été de Québec

Différents sites de la ville de Québec

Jusqu’au 16 juillet, horaire varié

Les Trois Accords, Claudia Bouvette, Les Louanges, Feist, Valaire, Robert Charlebois, Green Day, Bad Religion, Jonathan Roy, Patrice Michaud, Pitbull, Lamb of God ne sont que quelques-uns des artistes qui seront présents au Festival d’été de Québec cette semaine. Consultez la programmation pour établir votre horaire de spectacles.

► Passe obligatoire sur la plupart des sites, feq.ca

Curling

Nouveau théâtre de l’île d’Orléans

Jusqu’au 3 septembre, 16 h ou 20 h

L’équipe de curling de Benoît et Julie n’a pas survécu à leur divorce. Aujourd’hui, une équipe féminine et une équipe masculine se partagent la glace du club municipal. Lorsque l’équipe masculine perd un joueur le jour du grand tournoi régional, les anciens choisiront-ils d’abandonner ou de s’unir ? Soyez témoins de leur histoire en assistant à cette pièce de Kristen Da Silva, traduite par Claude Montminy et mise en scène par Nicolas Drolet.

► 41 $, nouveautheatredelile.com

Riopelle et l’art populaire, objets trouvés, détournés, volés

Musée de Charlevoix

En cours

Pour les 100 ans de l’artiste Jean Paul Riopelle, le Musée de Charlevoix présente une grande exposition imaginée par Yseult Riopelle, qu’elle dédie à son père. Tout au long de sa carrière, ce grand artiste a cherché à capter le mouvement de la nature et à représenter son expérience de contact avec elle. C’est donc dans cette atmosphère où se combinent l’art et la nature, avec notamment Les oies et Le canot à glace de Riopelle, des poissons sculptés et une immense mouche à pêche, que se déploie cette exposition.

► Billet adulte 11 $, autres tarifs offerts, museedecharlevoix.qc.ca

Jorane

Photo tirée du site felixleclerc.com

Espace Félix-Leclerc

11 juillet, 20 h

La porte-parole du ROSEQ d’été, Jorane, s’arrête à l’Espace Félix--Leclerc en marge de son immense projet Hemenetset, afin de partager ses perles du passé et ses nouvelles compositions avec le public qui succombera certainement à l’envie de chanter avec elle

► 38 $, felixleclerc.com