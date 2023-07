Les succès spectaculaires de la lutte au cancer du sein

La découverte de nouveaux traitements contre le cancer du sein permet maintenant à plus de 95 % des femmes atteintes des formes précoces de ce cancer de survivre à la maladie.

Chaque année, plus de 2 millions de femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein invasif, généralement présent à un stade précoce. Le pronostic de ces cancers varie considérablement selon le type de cancer du sein, l’âge de la patiente et son état de santé général, mais la période critique demeure les 5 années suivant le diagnostic, car c’est durant cette période que se produit la majorité des décès. L’évolution du taux de survie à 5 ans après le diagnostic de cancer du sein représente donc un indicateur fiable pour déterminer les progrès réalisés dans le combat contre ce cancer.

Mortalité en baisse

Selon une analyse récente, réalisée auprès de plus de 500 000 femmes touchées par un cancer du sein précoce (stades I et II), ces progrès sont tout à fait remarquables (1). Dans cette étude, les chercheurs ont comparé les taux de mortalité après 5 ans, observés pour les femmes diagnostiquées au cours des années 1990, 2000 et entre 2010-2015.

La chute de ce taux de mortalité est spectaculaire : alors que durant les années 90, environ 15 % des femmes décédaient dans les 5 années après le diagnostic, cette proportion se situe maintenant à moins de 3 % pour la grande majorité des patientes.

Ces progrès s’expliquent par l’évolution constante des connaissances scientifiques faite par la recherche sur les facteurs impliqués dans la progression du cancer du sein, qui ont catalysé la découverte de nouveaux traitements. Mentionnons en particulier :

1. Les thérapies ciblées : L’Herceptin (trastuzumab) est un anticorps qui cible spécifiquement un oncogène (HER-2) qui participe à la croissance de certains types de tumeurs mammaires. Disponible depuis les années 2000, ce médicament a véritablement révolutionné le traitement de ces tumeurs et augmenté considérablement la survie, lorsqu’administré en combinaison avec la chimiothérapie. Un autre anticorps appelé Perjeta (pertumuzab) a récemment fait son apparition et améliore également le succès du traitement de certains types de cancers du sein.

2. Les nouvelles thérapies hormonales, comme les inhibiteurs de l’aromatase, qui présentent une grande spécificité biochimique.

3. L’amélioration de la précision et de l’efficacité de la radiothérapie.

On récolte ce que l’on sème

Ces résultats encourageants n’auraient jamais vu le jour sans la mobilisation d’une vaste communauté de scientifiques, chercheurs, cliniciens, étudiants diplômés, professionnels de recherche qui ont travaillé d’arrache-pied pendant de nombreuses années pour mieux comprendre cette maladie et identifié des moyens de la guérir. Il reste du chemin à parcourir, mais les progrès réalisés dans la lutte au cancer du sein représentent un exemple concret de l’importance d’investir temps et argent dans la recherche, tant fondamentale que clinique. On récolte ce que l’on sème, même face à un ennemi aussi redoutable que le cancer du sein.

(1) Taylor C et coll. Breast cancer mortality in 500 000 women with early invasive breast cancer in England, 1993-2015 : population based observational cohort study. BMJ 2023;c381:e074684.