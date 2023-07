Météo au Québec: du calme avant la pluie

La dernière journée du week-end sera marquée par des nuages et des probabilités d’averses pour certains secteurs. L’humidité sera toujours au rendez-vous. Il est encore temps de profiter de la chaleur avant la pluie qu’attend la province en début de semaine.

C’est sous beaucoup de nuages que les Montréalais commenceront leur journée. La chaleur sera présente avec une température ressentie de 32 degrés avec le facteur humidex. La Montérégie possède une prédiction similaire à la métropole.

En ce qui concerne les Laurentides, ces nuages seront accompagnés d’un risque de 60 % d’averses ou d’orages en matinée. Le thermomètre baissera jusqu’à 21 degrés dans certains secteurs.

Le soleil se pointera le bout du nez avec une alternance de nuages pour l’Abitibi-Témiscamingue et Gaspé. Le facteur humidex tournera autour de 30 degrés pour ces régions, avec quelques risques de précipitations.

Bien que les habitants de l’Outaouais pourront aussi profiter légèrement du soleil et de la chaleur, ils devront s’attendre à des probabilités de 60 % d’averses et un risque d’orage en après-midi. Une prédiction quasi identique pour l’Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l’exception du facteur humidex qui augmentera jusqu’à 34 et 35 degrés pour ces régions.

Vers le nord, les secteurs de Baie-Comeau et de Sept-Îles recevront quelques averses et une température de 21 degrés, ou 28 degrés sous le facteur humidex. Des risques d’orages sont anticipés. La région de la Capitale-Nationale s’attendra aux mêmes prédictions, avec un facteur humidex plus important à 32 degrés.

Des orages violents seront notamment à prévoir en matinée pour les secteurs de Charlevoix, du Saguenay et de Rivière-du-Loup.