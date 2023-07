Mieux-être: vivre sereinement au travail

Que diriez-vous si vous étiez parmi ceux qui, le dimanche soir, ont hâte au lundi matin pour reprendre le boulot. Au lieu de toujours compter le nombre de jours qu’il vous reste avant de profiter de vos prochaines vacances, vous seriez de ceux qui apprécient le moment présent au travail, souriant, satisfait du travail accompli. C’est possible et c’est ce que propose l’auteur de Happy work !

Si votre travail est une source de joie insatiable et qu’il vous satisfait pleinement, c’est que vous êtes à votre place, sur votre « X », et ce livre n’est donc pas pour vous.

En fait, il est pour tous les autres. Ceux qui se plaignent tout le temps du travail, ceux qui trouvent les journées longues et ennuyeuses au boulot ou encore ceux qui sont constamment en train d’envier les autres. Ce sont eux qui doivent se questionner.

Pourquoi est-ce ainsi ? Au lieu d’avancer en subissant son sort comme une fatalité, on devrait plutôt se demander si l’idée de changer d’emploi ne serait pas la meilleure façon de s’approprier son bien-être.

Entre les deux

Évidemment, il y a tous ceux qui sont ni complètement satisfaits, ni totalement insatisfaits de leurs conditions de travail.

Cela dépend des jours. Pour ceux-ci, ce livre regorge d’outils qui vous aideront à améliorer les choses.

Car faire table rase et changer d’emploi n’est pas toujours la solution idéale.

Être bienveillant

L’auteur montre que souvent, en communiquant davantage, il est possible d’améliorer ses propres conditions de travail.

Appuyé par des conseils venant d’une psychologue, il est possible de gérer les conflits, de se motiver et de gagner en efficacité.

L’idée est également d’apprendre à être bienveillant envers soi-même au lieu de toujours encaisser ce qui ne nous convient pas.

C’est ainsi que l’on peut finalement­­ s’épanouir dans son travail.

L’amour inconditionnel de pitou et minou

Photo fournie par Les Éditions Le Dauphin Blanc

Quiconque a vécu avec un animal de compagnie sait à quel point on peut s’y attacher facilement. Il s’agit souvent d’un amour inconditionnel aussi important que celui d’un humain, ce qui expli-que que plusieurs les considèrent comme des membres de leur famille à part entière.

Certains animaux de compagnie sont si sensibles envers leur maître qu’ils vivent en symbiose avec eux sur le plan psychique et émotionnel. Dans le cas d’une grave maladie, l’auteur raconte au fil de divers témoignages que les animaux peuvent même aller jusqu’à prendre la maladie de leur maître sur leurs épaules, guérissant ainsi leur gardien au détriment de leur santé. C’est que les animaux ont une mission envers leur maître, ils sont là pour des raisons particulières, en partie pour aider leur maître à passer à travers diverses épreuves de la vie en plus de leur apporter amour et soutien inconditionnel. Ils peuvent également nous aider à comprendre certaines choses, il suffit d’être à l’écoute des signes et d’éveiller notre intuition. Impossible de ne pas les aimer en retour de tout notre être. C’est ce qui explique cette symbiose si unique.

Selon l’auteur, ce lien si particulier survit aussi après la mort. Lorsqu’un lien très fort a été créé entre un chien ou un chat et son maître, il est là, bien présent, et ne meurt pas au moment où la vie s’éteint. L’important lorsque vient le temps de leur dire au revoir, ce moment si difficile, c’est de tenter de mettre l’accent sur les jours heureux vécus avec eux et non sur la tristesse qui nous accable. De plus, si la présence d’un animal de compagnie est importante pour vous, il ne faut pas hésiter à adopter de nouveau, même si vous craignez ne pas être en mesure d’aimer le prochain autant que le précédent. L’amour est une force incommensurable qu’il ne faut pas sous-estimer. Oui, on peut toujours aimer à nouveau. Un livre aussi touchant que réconfortant.

Libre de choisir

Photo fournie par les éditions Le Courrier du Livre

Selon plusieurs études psychologiques, encore beaucoup trop de gens vivent avec une forte dépendance émotionnelle et c’est plutôt malsain. À l’inverse, ceux qui ont réussi à gagner une certaine indépendance émotionnelle sont beaucoup plus heureux.

Que l’on soit en couple ou pas, l’indépendance devrait être une certaine priorité en commençant par se libérer du regard des autres, sinon, on s’empoisonne carrément l’existence inutilement. Si vous êtes heureux de ce que vous faites, il faut apprendre à ignorer ce que les autres en diront. C’est votre vie après tout et non celle des autres. Cela ne veut évidemment pas dire d’ignorer ses proches, on doit cependant être en mesure de s’affirmer en fonction de ses choix, ce qui est nécessaire au bien-être émotionnel et mental de tout être humain. Trop souvent, même si c’est inconscient, on cherche une certaine forme d’approbation de ceux que l’on côtoie. À la moindre désapprobation, certains iront jusqu’à tout remettre en question par rapport à leur projet, et ce, quelle que soit l’importance qu’il pouvait avoir initialement. Ce sont des schémas qui remontent bien souvent de l’enfance et que plusieurs adultes n’ont pas appris à briser. Bien évidemment, il faut apprendre à jongler avec la diplomatie, car il n’est pas non plus question d’envoyer promener tout le monde pour faire ses propres choix. Chose certaine, en mettant en pratique plusieurs techniques proposées, chacun y gagnera en estime de soi.

Pour certains, apprendre à s’affranchir représente un long parcours, néanmoins il est essentiel afin de réaliser ses propres désirs et de mener la vie heureuse que nous souhaitons