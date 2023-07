Patrick Watson: magie et musique en nature au festival Live at Lost River

« Mes fans et ceux de Klô Pelgag doivent savoir que ce festival existe et que c’est la manière la plus intime et vraie de nous voir en spectacle », explique Patrick Watson. Avec l’artiste Rebecca Foon, l’auteur-compositeur-interprète a créé un festival immersif unique – Live at Lost River – qui se tiendra cette année du 24 au 27 août.

Imaginez un large domaine dans la campagne, une scène dressée au milieu d’un champ et un parcours lumineux menant à une seconde scène plantée dans une forêt aux allures magiques.

Ajoutez-y des enfants qui gambadent, des amoureux fous de musique, l’ambiance enveloppante des soirées entre amis, des étoiles parfois filantes, des projections sur les arbres et des chanteurs avec qui on peut vivre une réelle communion. Vous obtenez Live at Lost River.

Pour célébrer la troisième édition de leur festival pop-folk dans la nature des Laurentides, à Wentworth-Nord, Patrick Watson et Rebecca Foon ont eu envie de convier une première interprète francophone : Klô Pelgag, qui offrira une prestation en solo.

Amoureux de musique

« C’était le temps. Elle est libre, sauvage et ambitieuse et c’est ce genre de personnes et d’artistes qui me font vibrer », lance l’enthousiaste Patrick Watson qui avait invité la chanteuse Martha Wainwright l’an dernier.

L’auteur-compositeur-interprète de 43 ans décrit son festival (quatre soirs, une même programmation) comme un événement imaginé pour les amoureux de musique plutôt que pour les amoureux de festivals.

« C’est une option différente, explique-t-il. Une autre forme de festival qui est plus axé sur la musique. Les gens sont là parce qu’ils aiment profondément la musique et personne ne parle pendant les prestations qui sont livrées au cœur de la nature. »

Le maximum de 300 festivaliers par soir ainsi que le retour du quatuor de musique de chambre moderne Esmerine ajoutent à l’atmosphère magique et au sentiment de communauté de ce projet ambitieux, mais intimiste qu’est Live at Lost River.

« Depuis la pandémie, on a grand besoin d’interactions sociales et de moments en nature. Aller chez Becky (il s’agit du surnom de Rebecca) vient avec une présence, une impression de connecter avec les gens, avec la nature et avec la créativité. Il y a une énergie merveilleuse, c’est un endroit à son image. C’est une expérience complète », estime celui dont on peut entendre la musique dans la série de CBC EsseCounty basée sur le roman graphique de l’auteur canadien Jeff Lemire.

Projets​

Après avoir participé au plus récent Festival de Cannes en mai dernier en compagnie du cinéaste Wim Wenders (avec qui il a collaboré pour le film Perfect Days), Patrick Watson évoque deux autres mystérieux projets de films à venir.

Toujours fort occupé, l’artiste derrière les succès The Great Escape et de Here Comes the River partira en tournée en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse après son festival, en septembre prochain. Il passera par la ville de Mexico et quelques villes des États-Unis en octobre.

► Le festival Live at Lost River se tiendra du 24 au 27 août à Wentworth-Nord, dans les Laurentides. Billets et informations : liveatlostriver.com.