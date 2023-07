Se mettre à la soudure, mode d’emploi en 6 étapes

Pouvoir réparer une table abîmée, fabriquer des tablettes mi-bois, mi-métal, renforcer la structure d’une terrasse... La soudure du métal est comme un superpouvoir qui nous permet d’entreprendre d’innombrables projets pour sa maison et sa famille.

Mais avec ses étincelles, sa chaleur, sa technique, ce superpouvoir semble demander d’être un superhéros. Effrayé à l’idée de vous y mettre ? Voici les principes fondamentaux à connaître pour oser vous lancer !

1. Quelle protection utiliser ?

Avant de parler matériel et machine, on parle d’un domaine où il faut se protéger. Regarder sans casque la lumière d’une soudure en cours peut endommager la vue d’une manière permanente. Le côté rassurant, c’est qu’une fois équipé, on ne risque pas grand-chose.

Alors prévoyez :

Casque intégral de soudure

Tablier de soudure

Vêtements longs en matière naturelle (pas de tee-shirt !)

Gants de soudure

Chaussures fermées

2. Quel type de soudure faire et quelle machine utiliser ?

Il existe de nombreuses techniques de soudure (TIG, MIG, arc...). Pour un débutant, la soudure MIG est à la fois la plus accessible et celle qui permet de faire le plus de projets différents.

Comptez entre 200 et 1000 $ pour une soudeuse MIG neuve, en fonction de sa puissance et de sa durée de vie.

3. Quels accessoires prévoir ?

En plus de la machine, quelques accessoires vous seront nécessaires. Au minimum, une bouteille de gaz (argon ou hélium), que vous trouverez auprès de spécialistes comme Air Liquide.

Ensuite, on vous recommande une table de soudure, quelques serre-joints, et avec le temps, une petite perceuse à colonne.

4. Où acheter les matériaux ?

Ce n’est pas si simple de trouver du métal ! Certaines pièces peuvent s’acheter chez Home Depot ou BMR, mais vous aurez souvent besoin d’aller vers des lieux spécialisés. La bonne nouvelle, c’est que presque tous les ateliers de soudure accepteront de vous vendre du métal (plaques, tubes...) au pied linéaire.

Et le métal a la chance de se réutiliser presque à l’infini. Vous pouvez donc partir d’anciens meubles que vous réinventerez !

5. Comment apprendre à souder ?

Vous pouvez tester par vous-même sur des retailles de métal, mais on recommande fortement de suivre un cours pour apprendre les fondamentaux de la technique et de la physique du métal (la distorsion par exemple).

Après avoir donné des centaines d’ateliers de soudure aux Affûtés, on vous garantit que tout le monde est surpris de voir comment le métal se comporte lors d’un premier atelier !

6. Où trouver de l’aide ?

L’un des avantages de la soudure, c’est sa communauté. On trouve en ligne des milliers de vidéos de passionnés, et des forums très vivants pour vous aider à progresser avec ce nouveau superpouvoir---.

Bonnes étincelles !