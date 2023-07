Soirée rap au Festival d’été: deux spectacles à surveiller en ce 9 juillet

Le rap sera mis à l’avant-plan du parc de la Francophonie ce 9 juillet. Outre Souldia et Cypress Hill, qui seront en tête d’affiche, voici deux spectacles qui pourraient vous intéresser.

Du rap engagé

Le rappeur micmac Q052 montera sur scène à 17h50. En anglais, l’artiste rappe au sujet de causes qui lui sont chères: le racisme systémique, la situation des Autochtones et de leurs communautés et l’environnement, notamment.

Impliqué auprès de la jeunesse, tant comme rappeur que comme auteur, Q052 compte déjà cinq albums à son actif. Il a récemment présenté son nouveau single, Vati-Klan, sous la bannière de Musique Nomade, maison de disques qui donne une vitrine aux artistes autochtones de la province.

Une étoile montante du rap québécois

Shreez, quant à lui, foulera les planches à 18h25. Le rappeur étoile du label Canicule Records, qui a déjà collaboré avec de gros noms de l’industrie, comme Souldia et Yes*, compte plus de 50 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

Il défendra sur scène son plus récent projet, intitulé Je suis Canicule, projet qu’il a défendu dans quelques salles de France dans les derniers mois.

Ne soyez pas surpris si Shreez fait une apparition sur scène aux côtés de Souldia pendant la soirée.