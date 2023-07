Un été chez les hippies pour Philippe Touzel

Quatre ans après s’être installé à Paris, Philippe Touzel rentre à la maison pour un été sur les planches québécoises baignées par les effluves de patchouli, mais surtout des valeurs du mouvement peace and love des années 1960.

« Ça fait du bien d’être de retour ici. C’est vraiment l’fun de retrouver ma famille et mes amis », souffle Philippe Touzel.

Exilé en France – initialement pour le travail, il y est resté après y avoir trouvé l’amour –, le Québécois renoue donc avec ses racines pour quelques mois, en tête d’affiche de la comédie musicale Hair, présentée cet été dans le cadre du festival Juste pour rire.

Il n’a tout de même pas chômé dans l’Hexagone depuis qu’il y a posé ses pénates, à l’été 2019. Après avoir tenu la vedette de la comédie musicale Ghost, Philippe Touzel est ensuite parti en tournée dans le pays avec Je vais t’aimer, un spectacle musical s’articulant autour des succès de Michel Sardou, mis en scène par Serge Denoncourt.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a suscité ce retour dans la métropole pour Philippe Touzel en lui offrant le rôle de Claude Bukowski dans la comédie musicale Hair.

Succès intemporels

De son propre aveu, il n’était que très peu familier avec l’œuvre classique avant d’étudier la proposition du metteur en scène. Certes, les chansons Aquarius et Let the Sunshine In avaient résonné ça et là sur son parcours, les titres principaux de Hair n’ayant après tout jamais quitté les ondes radiophoniques depuis leur sortie initiale.

C’est donc l’automne dernier que Philippe Touzel s’est véritablement plongé dans l’histoire du spectacle musical, celle d’une commune de hippies revendiquant l’amour libre pendant que gronde au loin la guerre du Vietnam. Si les costumes et les perruques évoquent immédiatement les années 1960, les enjeux abordés ne sont pas si étrangers à la société actuelle, estime le comédien et chanteur.

« On me demande souvent comment j’ai fait pour me plonger dans une époque à laquelle je n’ai pas vécu. Mais en regardant les thèmes de Hair – la diversité sexuelle, l’environnement et la guerre, par exemple –, on pourrait croire que ça a été écrit aujourd’hui. C’est peut-être même plus actuel en 2023 », plaide-t-il.

Ceux qui connaissent plus l’œuvre originale savent une chose : elle a marqué son époque au fer rouge, notamment à cause de sa nudité, qui avait choqué à l’époque les spectateurs plus prudes. L’hiver dernier, le metteur en scène Serge Denoncourt soulignait d’ailleurs à grands traits sa volonté de ne pas javelliser Hair pour le public actuel.

Nudité sur scène

Donc oui, nudité il y a, cet été, sur la scène de l’Espace St-Denis. Mais rien n’est gratuit ni provocateur, précise Philippe Touzel. Une scène en particulier, où les personnages se dénudent dans un geste protestataire, revêt même, selon lui, un caractère beaucoup plus symbolique que lubrique.

« La nudité fait partie de l’ADN du spectacle. Elle est inévitable », révèle-t-il.

« Mais je ne crois pas que ça va choquer. À l’époque, le but du spectacle était de faire réagir, de confronter, mais aujourd’hui c’est très différent. C’est difficile de savoir comment les gens vont recevoir le spectacle, mais je suis convaincu qu’ils vont être plus secoués par le propos que par la nudité, disons », avance le comédien.

La comédie musicale Hair est présentée à l’Espace St-Denis de Montréal jusqu’au 30 juillet. Elle s’installera à la salle Albert-Rousseau de Québec à compter du 12 décembre.