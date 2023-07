Cancer chez les chiens: des données qui pourraient servir chez les humains, selon une étude

Les chiens et les humains ont plus en commun que ce qu’on peut le croire, et nos compagnons poilus pourraient détenir la clef pour permettre de guérir le cancer, selon une récente étude de l’université Harvard.

«Les résultats de cette étude démontrent l'incroyable potentiel de combiner la génomique du cancer canin et l'analyse de mégadonnées pour sauver des vies des deux bouts de la laisse», a rapporté l’une des coauteures de l'étude, Christina Lopes, selon «The Telegraph» dimanche.

L’étude en question, qui a comparé plus de 700 tumeurs cancéreuses chez les chiens à des tumeurs humaines, aurait ainsi permis de déterminer 18 «points chauds» comme source d’origine des cancers chez les pitous, dont huit seraient partagés par les humains.

Cette constatation permettrait ainsi d’utiliser les chiens pour tester certains médicaments contre le cancer, qui pourraient fonctionner de la même façon sur les tumeurs canines et humaines qui proviennent de la même place.

Selon la chercheuse, également directrice générale de One Health Company, la recherche sur le cancer humain évoluerait vers un traitement basé sur la génomique, c’est-à-dire sur le matériel génétique d'un individu encodé dans son ADN, depuis des décennies.

«Mais la recherche sur la génomique du cancer canin n'a pas suivi. Cette étude a rempli la dernière pièce manquante du puzzle pour l'oncologie comparative», a-t-elle estimé, selon le journal britannique.